موعد اختبار الجاهزية والتخصصات المطلوبة 2024

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رياض - احمد صلاح - للعام الثاني على التوالي وخلال الأسبوع القادم يبدأ اختبار جاهزية لعام 2024، وهذا الاختبار ضمن جهود الهيئة لقياس الأداء الأكاديمي للجامعات والكليات، والهدف من الاختبار هو قياس مدى جاهزية خريجي التعليم العالي لسوق العمل لتحقيق رؤية المملكة 2030، وسيتم عقد الاختبارات داخل الجامعات في المواعيد المحددة لها التي تبدأ في يوم 29 يناير، ويمنح وسام جاهزية للتميز من هيئة تقويم التعليم والتدريب للطلاب المتفوقين.

اختبار جاهزية

يعد اختبار جاهزية من أهم مبادرات هيئة تقويم التعليم والتدريب بالاشتراك مع بعض الجهات الحكومية، والاختبار يكون في 3 مجالات و24 تخصص أكاديمي وهم الحاسب الآلي والهندسة والعلوم الادارية، ويبدأ اختبار الجاهزية للعام الدراسي الحالي في الأسبوع المقبل من يوم 29 يناير، ويهدف الاختبار إلى قياس وتحسين مخرجات التعليم الجامعي وتطوير جاهزية طلاب التعليم العالي لسوق العمل، وذلك لتحقيق رؤية المملكة 2030.

تفاصيل اختبار جاهزية 2024

تبدأ الاختبارات خلال الفترة من 29 يناير حتى 8 فبراير 2024، وهو عبارة عن جلستين الجلسة الأولى تبدأ الساعة التاسعة صباحًا والجلسة الثانية الساعة 12 ونصف مساءًا، وتتراوح مدة الاختبار من 90 إلى 130 دقيقة في معامل الحاسب الآلي وجميع أسئلة الاختبار هي خيار من متعدد.

التخصصات المستهدفة

مجال الهندسة

الهندسة الصناعية.

الهندسة المدنية.

الهندسة الكيميائية.

العمارة.

الهندسة الكهربائية.

الهندسة الميكانيكية.

مجال العلوم الإدارية

التسويق.

المحاسبة.

المالية.

التمويل والاستثمار.

المصارف والأسواق المالية.

المخاطر والتأمين.

إدارة الأعمال.

علوم الاقتصاد.

إدارة الموارد البشرية.

العلوم الإكتوارية

نظم المعلومات الإدارية.

مجال الحاسب الآلي

علوم الحاسب.

هندسة الحاسب الآلي.

نظم المعلومات.

هندسة البرمجيات.

الذكاء الاصطناعي.

تقنية المعلومات.

الأمن السيبراني.

موعد اختبار جاهزية

التاريخ الوقت التخصص مدة الاختبار الإثنين 29 يناير 9:00 صباحًا تقنية المعلومات 90 دقيقة الثلاثاء 30 يناير 12:30 مساءًا هندسة الحاسب الآلي 90 دقيقة الأربعاء 31 يناير 9:00 صباحًا علوم الحاسب 90 دقيقة الخميس 1 فبراير 9:00 صباحًا 12:30 مساءًا الهندسة الميكانيكية الهندسة الصناعية 90 دقيقة 90 دقيقة الأحد 4 فبراير 9:00 صباحًا 12:30 مساءًا الهندسة الكهربائية الهندسة المدنية 90 دقيقة 90 دقيقة الإثنين 5 فبراير 9:00 صباحًا المحاسبة 90 دقيقة الثلاثاء 6 فبراير 9:00 صباحًا 12:30 مساءًا إدارة الأعمال علم الاقتصاد 90 دقيقة 90 دقيقة الأربعاء 7 فبراير 9:00 صباحًا 12:30 مساءًا نظم المعلومات الإدارية التسويق 90 دقيقة 90 دقيقة

أماكن اختبار جاهزية

المقر الرئيسي بالحوية "معمل الحاسب الآلي" بكلية الحاسبات شطر الطلاب والطالبات.

الكليات الجامعية "تربة، الخرمة، رنية" معامل الحاسب الآلي في شطر الطلاب وشطر الطالبات.

ضوابط الاختبار

اختيار وتحديد منسق يتواصل مع الهيئة من كل مؤسسة جامعية.

التأكد من وجود كافة المتطلبات التقنية التي يحتاجها الطلاب داخل معامل الحاسب.

تقوم الهيئة بتصحيح الاختبارات و تتواصل مع الجامعات لتقديم تقرير تفصيلي عن النتائج.

ما هو اختبار الجاهزية؟

اختبار جاهزية عبارة عن اختبارات لـ 3 مجالات و24 تخصص أكاديمي مختلف وهم في مجال الهندسة والحاسب الآلي والعلوم الإدارية.

هل هيئة تقويم التعليم والتدريب حكومية؟

نعم هيئة تقويم التعليم والتدريب هيئة حكومية خاصة بالمملكة العربية السعودية، وهي هيئة مستقلة ماليًا وإداريًا.

كم رواتب هيئة التقويم والتدريب؟