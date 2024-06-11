انت الأن تتابع خبر موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. رابط وخطوات الاستعلام والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - قامت هيئة تقويم التعليم والتدريب بتحديد الموعد الخاص بإعلان نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي الذي تم إجراؤه في شهر ديسمبر الماضي، حيث أن الوزارة تقوم بإعلان القرارات الجديدة والتواصل مع المستفيدين من خلال الصفحة الرسمية الخاصة بها على منصة إكس، كما أكدت على أن نتائج الاختبارات سوف يتم إرسالها عن طريق رسائل نصية على الرقم الذي قام المستفيد بتسجيله في ملفه الخاص على موقع قياس الوطني في شهر يناير الجاري.

موعد إعلان نتائج اختبار القدرات الورقي

حددت هيئة تقويم التعليم والتدريب موعد إعلان نتائج اختبار القدرات العامة الورقي عن طريق الصفحة الرسمية الخاص بها على منصة إكس، حيث قالت أنه سوف يتم إعلان النتائج في يوم الأربعاء الموافق 24 من شهر يناير الجاري، كما أكدت أنه سوف يتم إرسال نتائج الاختبارات من خلال الرسائل النصية عبر رقم الهاتف الذي قام المستفيد بتسجيله في الملف الخاص به على موقع قياس الوطني، كما أن النتائج سوف تكون متاحة يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 على موقع التسجيل، بالإضافة إلى ذلك أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب على أن اختبارات القدرات العامة سوف يتم إتاحة خمسة فرص لكافة الطلاب والطالبات بدايةً من الصف الثاني الثانوي فأعلى، مع التنوع في أساليب الاختبارات بين الرقمية والورقية، وأضافت أن الحد الأعلى للمشاركة في الاختبارين 4 فرص فقط سواًء كان الاختبار ورقي أو رقمي.

خطوات الاستعلام عن نتائج اختبار القدرات العامة

يمكن الاستعلام والحصول على نتائج اختبارات القدرات العامة الورقي من خلال موقع التسجيل يوم 25 من شهر يناير الحالي عن طريق الخطوات التالية:

الدخول على منصة قياس الوطني ( من هنا ).

). قم بإدخال الرقم المدني في الخانة الخاص به ورمز المرور.

ثم بعد ذلك قم بالتأكيد على "انا لست روبوت" ليتم التحقق من هويتك.

قم بالضغط على تسجيل الدخول.

عليك اختيار أيقونة النتائج ومن ثم اختيار نوع الاختبار وقم بالضغط على أيقونة القدرات.

ثم بعد ذلك الضغط على أيقونة "عرض" للاطلاع على النتائج.

سوف تظهر لك نتيجة اختبار القدرات العامة الورقي على الموقع في يوم 25 يناير 2024.

أهداف اختبار القدرات العامة

تحديد مدى فهم الطلاب للمعلومات والمفاهيم المقدمة له، وتحديد مدى قدرتهم على استنتاج الأفكار والمعلومات من المواد الدراسية.

تقييم مدى قدرة الطلاب على التعليم بشكل فعال، دون النظر أو الاهتمام بمدى مستوى براعة الطالب في مجال محدد، مما يعكس ذلك على قدرة استعدادهم لاستيعاب وفهم المعارف الجديدة.

تعزيز قدرات الطلاب المختبرين على التعليم الذاتي، بالإضافة إلى تطوير القدرة لديهم على تحليل المعلومات بما يتناسب مع التقدم في المراحل الدراسية.

يعمل على تقييم مهارات الطلاب في التفكير اللوجي والاستنتاج الصحيح للعلاقة بين المفاهيم وبعضها، إضافة إلى ذلك قدرتهم على قياس الظواهر والمقاييس بشكل صحيح ودقيق.

قياس قدرة الطلاب على مدى تطبيقهم للمفاهيم الرياضية في حل المسائل، وقياس مهاراتهم العلمية في التفكير الرياضي وتطبيقه في سياقات مختلفة ومتنوعة.

ما هو اختبار القدرات الورقي؟

أحد الاختبارات التي يقوم بها المركز الوطني للقياس والتقويم، وذلك بهدف قياس مدى قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية، ويكون ذلك الاختبار إجباري ليتم القبول في الجامعات والكليات ولكل جامعة درجة محددة من القدرات.

متى يفتح تسجيل القدرات 2024؟

سوف يتم بدء التسجيل في يوم الأحد الموافق 3/3/2024، الذي يوافق هجريًا 22/8/1445، إلى يوم الإثنين 4/3/2024، الموافق هجريًا 23/8/1445.

كم مرة يفتح اختبار القدرات الورقي في السنة؟