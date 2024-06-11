كيفية التسجيل في توطين للموظف السعودي

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رياض - احمد صلاح - تزداد عمليات البحث في محركات البحث جوجل من قبل المواطنين السعوديين عن كيفية التسجيل في توطين، وهوالبرنامج السعودي المخصص لطلبات العمل والوظائف، ويأتي ذلك بعد إعلان "وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية" في المملكة العربية السعودية عن إتاحة التسجيل في برنامج توطين، وذلك للأشخاص الباحثين عن وظائف وعمل، ويعتبر برنامج توطين التي أتاحته المملكة العربية السعودية من أهم البرامج المخصصة للبحث عن العمل أو الوظائف، وذلك لأي شخص يبحث عن عمل أو حتى الموظفين الذين فقدوا وظيفتهم في القطاع الخاص، وللتعرف من المزيد من المعلومات حول برنامج توطين، وكيفية التقدم إلى وظيفة به، لذلك تابعنا في الآتي نشرح لك ذلك بالتفصيل.

شروط التسجيل في توطين للموظفين

يعتبر برنامج توطين من أهم البرامج في المملكة العربية السعودية المخصصة للبحث عن عمل أو وظيفة، والتي أتاحتها لجميع المواطنين السعوديين، التي تتوفر بهم الشروط المعلنة من قبل وزارة الموارد البشرية، وللتعرف على شروط التسجيل في توطين أقرأ التالي:

شرط أساسي أن تكون الوظيفه التي يبحث عنها المتقدم للطلب من أحدى الوظائف التي يقدمها برنامج توطين.

ويجب أن يكون الموظف حساب رسمي على منصة طاقات الرقمية، أوعلى منصة جدارات.

يجب أن يكون عقد العمل ليس أقل من سنة، ويفضل أيضاً ألا تكون هناك مدة مدة لعقد العمل.

يترواح الأجر في برنامج توطين مابين 1000 إلى 5000 ريال سعودي.

يجب أن يكون طلب التقديم للعامل للمرة الأولى ولا يكون قد سبق فيما قبل وسجل في أي وظيفة صيانة أو مشاريع حكومية.

الوظائف المتاحة في برنامج توطين

وبعد أن تعرفنا شروط التسجيل في توطين نتعرف الآن على الوظائف المتاحة في برنامج توطين وهي كالآتي:

الوظائف ذات الخبرات العملية والفنية في أعلى مستوى.

الوظائف ذات إمكانات التوظيف العالية، ومعدلات التوطين المنخفضة.

الوظائف الدائمة، والتي تكون متاحة في جميع الأوقات، ويتم من خلالها تحقيق المزيد من النمو والتطور.

الوظائف التي تزيد رواتبها عن 5000 ريال سعودي.

العمال الموظفين في الصيانة، والمشاريع الحكومية، وأصحاب عقود التشغيل غير منضمين في برنامج توطين.

طريقة التسجيل في برنامج توطين

يتم التسجيل في توطين، وذلك عبر خطوات بسيطة وسهلة، تمكنك من خلالها منصة الموارد البشرية في وزارة الموارد البشرية الدخول إلي القيام في برنامج توطين تسجيل دخول، والبحث عن عمل ويتم ذلك عن طريق التالي:

نقوم بتسجيل الدخول إلى برنامج توطين وذلك عبر الموقع الرسمي لمنصة الموارد البشرية السعودية من هنا.

وفي أعلى الصفحة الرئيسية نختار "قائمة الخدمات الإلكترونية"، ونضغط عليها، وأيضا تسجيل الدخول الفردي.

ونقوم بتسجيل الدخول بحسابك الشخصي، وذلك على البوابة الوطنية في خدمة الزواج الوطني الموحد "نفاذ" .

ومن ثم ندخل رقم الخاص بالهوية الوطنية، أو الخاص برقم الإقامة الخاصة بك.

ومن ثم تضغط على زر "تسجيل الدخول"

تظهر أمامك صفحة أخر نختار منها "خدمة التوطين" ونضغط عليها.

ومن ثم ندخل كافة البيانات، والمعلومات المطلوبة لتسجيل كموظف.

ومن ثم نقوم بالضغط على زر "إرسال".

وسيتم مراجعة طلبك من خلال وزارة الموارد البشرية، وفي حالة قبول طلبك، سيتم إرسال نصية إليك على هاتفك تتضمن قبول طلبك.

كم مدة برنامج توطين؟

تبلغ مدة الخضوع لبرنامج توطين 24 شهراً مستديم أي حوالى سنة كاملة.

كم مبلغ دعم توطين؟

يترواح حافز دعم الأجور للمنشأت التي يتم تأهليها، وذلك لدعم برنامج توطين ما بين 30% إلى 50% من الأجور الشهرية، وذلك على اعتبار الحد الأقصى لها 5000 ريال سعودي.

متى يتم صرف مكافأة توطين؟