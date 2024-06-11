بالأسماء .. أمريكا تعلن فرض عقوبات جديدة على أفراد وكيانات تابعة وداعمة للجماعة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - اعلنت الولايات المتحدة الامريكية، يوم الاثنين، فرض عقوبات جديدة على مليشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من ايران.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر "أن هناك إجراءات جديدة اتخذت ضد 4 أفراد و4 كيانات وسفينتين مكنتا من النقل غير المشروع للسلع من قبل الشبكات المالية التي تدعم الإرهاب".

وأضاف ميلر في بيان " أن الإجراءات الجديدة تشمل شبكة الميسر المالي للمليشيات الحوثية المصنف من قبل الولايات المتحدة سعيد الجمل الذي يواصل الاستفادة من شبكة دعم موسعة لتسهيل البيع غير المشروع للسلع".

واكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، ان الولايات المتحدة ستواصل فرض تكاليف على أولئك الذين يسعون إلى تسهيل هذه الأنشطة غير المشروعة.

وفي فبراير الماضي، إعادة الولايات المتحدة، تصنيف المليشيات الحوثية على قوائم الإرهاب.