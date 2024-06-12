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شابة سعودية أخبرت القاضي بما فعله زوجها ليلة زفافها فجن جنونه وجعله يطلقها على الفور

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الرياض - محمد الاطلسي - رفعت زوجة سعودية، دعوى خلع ضد زوجها أمام محكمة الأسرة بسبب عادته السيئة بالتدخين، والتي تفاقمت بعد الزواج وأصبح يدخن في جميع غرف المنزل على الرغم من علمه بإصابتها بحساسية صدر.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وأكدت الزوجة أنها قد طلبت من زوجها الإقلاع عن التدخين قبل الزواج، ووجدته يستجيب لطلبها، ولكن بعد الزواج اكتشفت أنه يدخن بشراسة، وعندما خيرته بينها وبين السجائر اختار التدخين.

 

 

وأعربت الزوجة عن عدم قدرتها على تحمل تصرفات زوجها السيئة وتغير أسلوبه في المعاملة معها بعد الزواج،.

واعتبرت أنها لم تعد قادرة على الاستمرار في الزواج.    

 

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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