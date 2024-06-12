عالم أزهري يكشف عن عمل بسيط يغفر كل ذنوبك حتى لو وصلت عنان السماء؟

الرياض - محمد الاطلسي - قال الشيخ محمد نجيب، من علماء الأزهر الشريف، إن الله سبحانه وتعالى امتدح طالب المغفرة والذين تابوا وإذا صدر منهم ذنبا اتبعوه بالاستغفار، لافتا إلى أن سيدنا النبي كان يستغفر في اليوم ٧٠ مرة.

تابع العالم الأزهري، في تصريح له، اليوم الإثنين: "الناس اللى بتظلم نفسها او ترتكب معصية وبعدها يذكروا الله ويستغفروا، هؤلاء الذين قال عنهم القران الكريم (وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ)".

استكمل: "سيدنا النبى محمد صلى الله عليه وسلم، المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تاخر كان يستغفر الله فى اليوم ٧٠ مرة، والله سبحانه وتعالي يقول قى خديثه القدسي: (يا ابنَ آدمَ ! إِنَّكَ ما دَعَوْتَنِي ورَجَوْتَنِي غَفَرْتُ لكَ على ما كان فيكَ ولا أُبالِي يا ابنَ آدمَ ! لَوْ بَلَغَتْ ذُنُوبُكَ عَنانَ السَّماءِ ثُمَّ اسْتَغْفَرْتَنِي غَفَرْتُ لكَ ( ولا أُبالِي ( يا ابنَ آدمَ ! لَو اأَتَيْتَنِي بِقُرَابِ الأرضِ خطَايا ثُمَّ لَقِيْتَني لاتُشْرِكْ بِيْ شَيْئًَا لأتيْتُكَ بِقِرَابِها مَغْفِرَةً)".