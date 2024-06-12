"الإطاحة بزعيمين عربيين خلال شهر "...ليلى عبد اللطيف تكشف مفاجأة مزلزلة ستهز هذه الدول العربية!

الرياض - محمد الاطلسي - حذرت العرافة ليلى عبد اللطيف من الخروج من المنزل في الفترة المقبلة بسبب الاضطرابات السياسية في فرنسا والولايات المتحدة واستمرار الحرب الروسية الأوكرانية.

وكذلك الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والجفاف والأمراض الجديدة أو المتحولة.

وتوقعت عبد اللطيف السلام في السودان بعد معاناة وحرب أهلية في أمريكا بسبب الأحداث البارزة.

وتوقعت أن تتجه الأنظار نحو إيلون ماسك وبورصة اليورو والدولار بسبب الكوارث الاقتصادية المحتملة. كما توقعت استمرار الاضطرابات السياسية والتغييرات الحكومية وتصاعد التوترات الأمنية والهجمات الإرهابية، ونصحت الجميع على الفرار من المناطق المشبوهة.