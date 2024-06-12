اليمن : إعلان مفاجئ غير متوقع من بنك الكريمي بعد قرار البنك المركزي بعدن وقف التعامل معه

الرياض - محمد الاطلسي - نشر بنك الكريمي، إعلانا مفاجئًا الساعات الماضية، بعد أيام من إعلان البنك المركزي اليمني بالعاصمة المؤقتة عدن، وقف التعامل مع ستة بنوك تجارية وإسلامية من بينها الكريمي نفسه.

وأعلن بنك الكريمي على صفحته الرسمية بالفيسبوك، أمس الإثنين، تلقيه رواتب موظفي الدولة في محافظة تعز من البنك المركزي في عدن، رغم إعلان المركزي وقف التعامل معه.

وقال في الإعلان الذي طالعه المشهد اليمني، إنه "تم إيداع رواتب موظفي محافظة تعز لشهر (مايو) وذلك لكل الذين استكملوا بيانات حساباتهم في جميع المكاتب الموضحة أدناه".

وأوضح أن المكاتب هي: "، مكتب المغتربين، جامعة تعز، مكتب التربية والتعليم، مكتب الشئون الاجتماعية، مكتب الثقافة، مكتب المالية، مكتب الزراعة، مكتب الصحة العامة والسكان، مكتب النقل، مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، مكتب

الزراعة، مكتب الصحة العامة والسكان، مكتب النقل، مكتب التعليم الفني والتدريب المهني، مكتب الإعلام، مكتب الإدارة المحلية، مكتب الصناعة والتجارة، مكتب الخدمة المدنية التأمينات، مكتب الشئون القانونية، مكتب الأشغال العامة والطرق، مكتب التخطيط، مكتب السياحة، مكتب التوجيه والإرشاد، مكتب الشباب والرياضة".

ويوم الخميس 30 مايو الماضي، قرر البنك المركزي في بيان طالعه المشهد اليمني، وقف التعامل مع ستة بنوك ومصارف في صنعاء، هي "بنك التضامن، بنك اليمن والكويت، مصرف اليمن والبحرين الشامل، بنك الأمل للتمويل الأصغر، بنك الكريمي للتمويل الأصغر الإسلامي وبنك اليمن الدولي".

وألزم البنك المركزي "كافة البنوك والمصارف وشركات ومنشآت الصرافة ووكلاء الحوالات العاملة في الجمهورية وقف التعامل مع البنوك والمصارف المدرجة".

وفي المادة الثانية من القرار أمر البنك المركزي البنوك والمصارف المذكورة الإستمرار بتقديم خدماتها المصرفية للجمهور والوفاء بالتزاماتها تجاه عملائها حتى إشعار آخر".

وفي 2 إبريل الماضي، أمر البنك المركزي المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية وبنوك التمويل الأصغر، في صنعاء، بنقل مقراتها إلى عدن في غضون 60 يوما.