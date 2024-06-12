إعلان رسمي من سلطنة عمان يفاجئ جميع اليمنيين ؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت سلطنة عمان،على ضرورة تكثيف الجهود الخليجية للوصول إلى تسوية شاملة في اليمن.

وقال وزير خارجية عمان بدر البوسعيدي في منشور على منصة إكس، إن اللقاء التشاوري بين وزراء خارجية دول مجلس التعاون ووزير الخارجية اليمني، تم التأكيد فيه على أهمية الحوار وتكثيف المساعي للوصول إلى تسوية سياسية شاملة لليمن تضمن له الأمن والاستقرار والسلام الدائم.

وأشار وزير الخارجية العماني، إلى أن التسوية السياسية في اليمن من شأنها أن “تمهد الأرضية اللازمة لإعادة البناء وتحقيق النماء والازدهار لكافة ربوعه”.

وفي وقت سابق، التقى وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني نظيره العماني بدر البوسعيدي، على هامش الاجتماع الوزاري المشترك بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية واليمن في العاصمة القطرية الدوحة.

وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تنميتها وتطويرها إلى آفاق أرحب وتنسيق المواقف ازاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.