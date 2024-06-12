هل الإستحمام بعد تناول الطعام مباشرة يسبب الموت المفاجئ؟؟ رد مفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - هل الاستحمام بعد تناول الطعام صحيح أم خاطئ؟ وماهو الوقت المناسب لاستحمام ؟

سنتعرف على الجواب في هذا المقال.

️المعروف أنّ الاستحمام بعد تناول الطعام مباشرة غير مستحسن، وذلك حسب بيولوجية الجسم،

فبعد تناول الوجبة سواء كانت خفيفة أو دسمة فإن الجسم يرتكز على كيفية هضم هذه الوجبة،

فبعد تناول وجبة مشبعة يبدأ الجسم بتوجيه تدفق الدم إلى أعضاء الجهاز الهضمي لإتمام عملية الهضم،

لكن عند أخذ حمام دافئ بعد تناول الوجبة مباشرة سيتم تحفيز الجسم لزيادة درجة حرارته بمقدار درجة أو درجتين، حيث يؤدي الاستحمام بعد تناول الطعام إلى زيادة معدل ضربات القلب،

الاستحمام بالماء البارد ما يزيد من الشعور بعدم الراحة عند الامتلاء، بالإضافة إلى إنه يربك الجسم،

وذلك لأنه بدلاً من زيادة تدفق الدم إلى الجهاز الهضمي، سيعاني الجسم ارتفاع درجة الحرارة بسبب الماء ،

وستقل تروية الجهاز الهضمي ما يؤدي إلى إبطاء أو مقاطعة عملية الهضم، وذلك قد يُسبب شعوراً بألم في المعدة وتقلصات نتيجة مقاطعة عملية الهضم.

ماهو الوقت المناسب للاستحمام؟

من الأفضل الانتظار من 30 – 45 دقيقة على الأقل بعد أي وجبة قبل الاستحمام تجنباً لإعاقة عملية الهضم.