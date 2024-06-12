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رياض - احمد صلاح - ينتظر الكثير موعد الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين والمنتظر إعلانها من قبل الهيئة المسؤولة عن تقويم التعليم وتدريب المعلمين، حيث فرض اختبارات للحصول على مزاولة مهنة التدريس بها، وهذا حرص منها على تحسين جودة التعليم داخل المملكة، فعلى كل فرد يرغب في العمل كمدرس بالسعودية أن يستعد لاختبارات الرخصة المهنية.

الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

يمكن ممن قاموا بأداء اختبار الرخصة المهنية للمعلمين الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بطريقة إلكترونية عن طريق اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع هيئة تقويم التعليم والتدريب من هنا

تسجيل الدخول إلى حسابك.

اختر صفحة "الرخص المهنية للمعلمين".

الضغط على النتائج، وبذلك تظهر لك كل النتائج الخاصة بالرخص المهنية.

ثم على "الاختبار العام: إذا كنت تريد معرفة كافة التفاصيل الخاصة بالنتيجة.

اختبار الرخصة المهنية للمعلمين

تنقسم اختبارات رخصة مزاولة مهنة التعليم إلى اختبار تربوي عام واختبار تخصصي، حيث الاختبار التربوي العام يقيس في المعلم مدى معرفته بقيم ومسؤوليات مهنة التعليم، ويقيس عنده نسبة المعرفة بمهنته، بالإضافة إلى قياس مدى قدرته على ممارسة المهنة بطريقة صحيحة، وتقييم درجة هذا الاختبار تكون بناءً على 10 معايير وهم:

الالتزام بالقيم الإسلامية والأخلاق الخاصة بالعمل، ومدى مجهود المعلم لتعزيز وطنية الطلاب.

اهتمام المعلم بتطويره نفسه في المهنة بشكل مستمر.

تفاعل المعلم مع المعلمين الآخرين ومع المجتمع.

قياس مدى إلمام المعلم بالمهارات الخاصة باللغة والكمية.

معرفة المعلم بالطريقة المناسبة لتعليمه.

مقياس مدى إلمام المعلم بالتخصص الخاص به وكيفية تدريسه.

قياس مدى إطلاع المعلم على طرق التدريس بشكل عام.

اختبار المعلم في مدى قدرته على التخطيط للقيام بالتدريس.

مدى قدرة المعلم على صنع بيئة تعلم متميزة.

تقويم عملية التعليم بشكل عام.

نتائج الرخصة المهنية للمعلمين عبر توكلنا

يمكنك معرفة نتائج الرخصة المهنية للمعلمين بواسطة تطبيق توكلنا، وذلك بإتباع الخطوات التالية:

افتح تطبيق توكلنا على حسابك، وإذا لم يكن لديك قم بتحميله من متجر جوجل بلاي من هنا.

فتح قائمة التحكم الموجودة في التطبيق.

اختيار نتائج الرخصة المهنية.

وسوف تظهر لك كافة نتائج الاختبار الخاص بقياس كفاءة المعلم للحصول على رخصة مهنية للتعليم.

يفضل أن تقوم بتحديث التطبيق للتمتع بمزايا جديدة.

كيفية الاستعداد للاختبار؟

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب بوضع مجموعة من الإرشادات للمتقدمين تسهل عليهم عملية الاستعداد للاختبار، نعرض لك تلك الإرشادات كما يلي:

يجب على المتقدم متابعة موقع الهيئة بشكل مستمر، والاطلاع على كل جديد، ومعرفة مقررات الاختبارات و موعد كل اختبار.

عند تسجيلك في الاختبار يتم إرسال رسالة تأكيد إليك تحتوي على رقم الجلوس الخاص بك.

يجب عليك أن تحضر بطاقة الهوية الخاصة بك.

ينبغي عليك التأكد من حضورك إلى المكان والموعد المحدد الذي قمت باختياره، وعند وصولك قم الذهاب إلى المسئول وتأكد من صحة كل الأوراق الخاصة بك، وبعد التأكد من صحتها ستتمكن من دخول الاختبار.

عند دخول كل المتقدمين للاختبار، سوف يتم توزيع جميع أوراق الأسئلة والإجابة الخاصة بها لكافة المتقدمين.

كافة أسئلة الاختبار هي أسئلة اختيار من متعدد، ويجب عليك تظليل الإجابة الصحيحة لكل سؤال في الخانة المخصصة لذلك.

يمكن إعادة الاختبار إذا لم تتمكن من اجتيازه من أول مرة، أو إذا رغبت في تحسين درجاتك في الاختبار، وليس هناك ضرورة لإعادة الاختبارين معاً بل يجب عليك إعادة الاختبار الذي لم تتمكن من تخطيه أو ترغبه في تحسينه.

متى موعد ظهور نتائج الرخصة المهنية للمعلمين 1444

من المتوقع أن تظهر النتيجة يوم الخميس الموافق 21 أبريل سنة 2023 أي 20 رمضان 1444، ويتم إتاحة النتيجة بعد الإعلان الرسمي عنها من قبل هيئة تقويم التعليم والتدريب.

ما هي درجة النجاح في الاختبار؟

يجب عليك النجاح بدرجة من 50 إلى 69 للحصول على رخصة ممارسة مهنة، بدرجة من 70 إلى 79 للحصول على رخصة متقدم، بدرجة 80 فيما فوق لتحصل على رخصة معلم خبير.

من لم يحصل على الرخصة المهنية للمعلمين؟