انت الأن تتابع خبر تساهيل قرض شخصي بعدة خطوات تعرف عليها والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - تساهيل قرض شخصي والذي يمكن الحصول عليه عن طريق التواصل مع شركة تساهيل والتي تهدف إلى التسهيل على جميع المواطنين لإقامة مشروعات صغيرة عن طريق إعطائهم قروض تتراوح فترة سدادها بين 4 إلى 12 شهر وفي هذا المقال سوف نذكر لكم جميع التفاصيل الخاصة بالحصول على القرض الشخصي من تساهيل.

شروط القرض الشخصي من تساهيل

هناك العديد من الشروط التي يجب توافرها وتطبيقها للحصول على القرض من تساهيل القرض الشخصي وهي كالاتي:

يجب أن يكون الدخل الخاص بالمتقدم ثابت وذلك بشرط أن يكون مبلغ القرض لا يقل عن 10000 جنيها.

يجب أن يكون الشخص موظف في أي من القطاعات الخاصة أو العامة وذلك في حالة أن يكون المبلغ يتراوح بين 10500 إلى 25000.

ضرورة تسجيل الشخص المقترض كموظف في القطاع الخاص أو العام.

ضرورة تقديم صورة بطاقة الرقم القومي عند تقديم الطلب الخاص بالقرض.

ضرورة ملء الاستمارة الخاصة بشركة تساهيل للحصول على القرض في أسرع وقت.

التقديم على قرض شخصي

هناك العديد من الخطوات التي يجب اتباعها للتقديم على قرض شخصي وهي كالأتي:

ضرورة ملء النموذج الخاص بالقرض والذي يتراوح مبلغه بين 1000 إلى 50000 جنيهاً.

ضرورة ملء النموذج الخاص بالقرض والذي يتراوح قيمته من 50000 إلى 2 مليون جنيهاً.

يجب على المتقدم مراجعة كافة البيانات الخاصة به قبل إرسال النموذج ومراعاة عدم وجود أي أخطاء وأيضاً يجب عليه تجديد كافة التراخيص التي يتم طلبها للموقع مع الممثل الخاص بالوحدة المحلية.

ضرورة تقديم النموذج الخاص بطلب القرض إلى الممثل الرسمي الخاص بالبنك الذي يتواجد في الموقع.

يتم التحقق من جميع البيانات عندما يحصل المندوب على الاستمارة الخاص بالطلب حيث يقوم باتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة.

يتم إخبار المقدم على القرض بالموافقة على القرض والذي يستلمه على مدار أسبوع إما إذا تم رفض الطلب يجب إخبار المقدم عليه بجميع الأٍسباب التي أدت إلى رفض الطلب.

قرض شخصي بالبطاقة فقط تساهيل

يمكن الحصول على القرض الشخصي بالبطاقة فقط عن طريق مؤسسة تساهيل والتي تهدف إلى تقديمها لجميع المواطنين والتي تقوم بالتسهيل عليهم لإقامة بعض المشروعات الصغيرة والذي يتراوح من بين 4 إلى 30 ألف جنيهاً.

يعتبر القرض المقدم من مؤسسة تساهيل عن طريق البطاقة فقط أحد أسهل القروض التي تم تقديمها عن طريق المؤسسة والتي تساعد المواطنين وخصوصاً الشباب في الزواج أو بدء بعض المشاريع الصغيرة.

حيث تهدف إلى مساعدة الشخص في القيام بمشروعك الصغير حيث تقوم فترة السداد الخاصة بالقرض متراوحة بين 4 إلى 12 شهراً وأيضاً تتراوح القيمة الخاصة بالأعمال الصغيرة بين 30 إلى 100 ألف جنيهاً ولكن هناك شرطاً أساسياً للشركات ذات سجل تجاري.

تتراوح الفترة الخاصة بالسداد من 6 إلى 24 شهراً حيث يوجد الكثير من البنوك التي تعمل على تقديم القروض عن طريق جمعية تساهيل والتي أبرزها بنك القاهرة وبنك الإسكندرية والبنك العربي الأفريقي.

شروط القروض الشخصية

يجب توافر هذه الشروط الآتية لدى العميل حتى يتمكن من الحصول على قرض شخصي وهي كالاتي:

يجب أن يكون عمر الشخص المقدم على القرض بين 21 عاماً حتى 60 عاماً.

ضرورة التفرغ التام للمشروع المأخوذ عليه القرض وضرورة الأهتمام به.

ضرورة أن يكون محل الإقامة الخاصة بالمتقدم على القرض في نفس المحافظة الخاصة بالمشروع.

ضرورة تواجد مشروع قائم لا تقل مدته عن 6 أشهر.

يجب إحضار جميع الأوراق المطلوبة والتي منها صورة البطاقة وعقد إيجار وضامن وإيصال مرافق.

ضرورة وجود ضامن يمتلك دخل ثابت على القروض التي تبلغ 10000 جنيهاً أو أكثر.

ضرورة أن يمتلك الضامن وظيفة في القطاع الخاص أو العام وذلك بالنسبة لقروض الزواج.

ما هو بنك تساهيل القروض ؟

تساهيل للتمويل تعتبر شركة تمويل خاصة بالمشروعات الصغيرة حيث تقوم بتوفير أفضل أنظمة السداد السهلة على مستوى جميع الفئات.

ما هي الأوراق المطلوبة للقرض الشخصي؟

يجب تقديم نموذج الطلب وبطاقة الرقم القومي مع كشف حساب بنكي وإيصال مرافق حديث.

كم نسبة الفائدة في تسهيل؟