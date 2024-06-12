لم يكن متوقع : أول رد أمريكي على إعلان الحوثيين ضبط شبكة تجسس

الرياض - محمد الاطلسي - أدلت الولايات المتحدة الأمريكية وعبر أحد دبلوماسيها السابقين في السفارة الأمريكية لدى اليمن، بالتوضيح حول الاعترافات لموظفين سابقين في السفارة، والتي بثتها الجماعات الحوثية تحت مسمى خلية تجسس لصالح المخابرات (الأمريكية الإسرائيلية).

وقال نائب السفير الأمريكي السابق لدى اليمن، الدكتور نبيل خوري، معلقًا على اعترافات الموظف “شايف الحمداني” الذي اتهمته المليشيات بالتجسس لصالح شبكة تتبع الموساد الإسرائيلي والمخابرات الأمريكية: “أعرف شايف الحمداني شخصياً، وهو مواطن يمني مخلص، وهو في السجن منذ ثلاث سنوات”.

وأضاف خوري، متسائلًا: “كيف يمكن أن يعمل ضدكم من هناك؟ يرجى إطلاق سراحه فوراً، إذا لم يكن ذلك لأسباب صحية وإنسانية”.

وتتواصل ردود الفعل المحلية والدولية، على اعلان المليشيات الحوثية ضبط خلية تجسس أمريكية إسرائيلية في اليمن، وهم من الموظفين السابقين في السفارة الأمريكية.