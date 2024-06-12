انت الأن تتابع خبر قيمة رسوم استهلاك الوقود على السيارات الجديدة في السعودية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - يرغب الجميع في معرفة رسوم استهلاك الوقود بالتزامن مع القرار الأخير من السلطات السعودية في تطبيق تلك الرسوم على كافة المركبات الجديدة المتواجدة بالبلاد، حيث طبقًا لقيمة الرسوم المقررة يتم معرفة قيمة المقابل المادي، وتأتي أهمية معرفة قيمة تلك الرسوم في كون اتجاه الجميع إلى الاعتماد على السيارات التي تعمل بالبنزين، لذا نتعرف بالتفصيل عليها خلال السطور التالية، إلى جانب معرفة كيفية حساب المقابل المالي السنوي المضاف.

رسوم استهلاك الوقود

طبقًا لقيمة رسوم كفاءة استهلاك الوقود يتم التعرف على قيمة المقابل المادي المفروض على المركبات بالسعودية، وذلك عند إصدار رخصة السير أو تجديدها، وعلى هذا لا يتم احتساب مقابل مالي على الجميع المركبات التي لا تستهلك الوقود بشكل كبير، في حين يختلف التقديبر الخاص بالاستهلاك وفقًا لعدة عوامل، منها سنة تصنيع وإنتاج السيارة والنوع الخاص بها.

وفيما يلي نوضح قيمة الرسوم الخاصة باستهلاك الوقود:

المركبات الخفيفة التي تأتي في المستوى الأول من التصنيف، وسعة الوقود لا تتجاوز عن 16 لتر، فإن لا يتم احتساب مقابل مالي سنوى.

المركبات التي تأتي في المستوى الثاني من التصنيف، وسعة الوقود تتراوح ما بين 14 لتر وحتى 15.99 لتر، وفقد تم تحديد قيمة المقابل المالي السنوي عند 50 ريال سعودي.

المركبات التي تأتي في المستوى اثالث من التصنيف، والتي سعة محركها من الوقود ما بين 12لتر إلى 13.99 لتر، فإن قيمة المقابل المالي هو 85 ريال سعودي ستنويًا

المركبات التي تأتي في المستوى الرابع في التصنيف، سعة المحرك من 10 لتر إلى 11.99 لتر، فإن قيمة المقابل المالي المحدد للمركبات هو 130 ريال سعودي سنويًا.

المركبات التي تأتي في المستوى الخامس من التصنيف، والتي يبلغ سعة المحرك الخاص بها أقل من 10، فهنا يجب سداد 190 ريال سعودي.

حساب المقابل المالي السنوي المضاف

عند إصدار أو تجديد رخصة سير بالسعودية يجب احتساب المقابل المالي السنوي المضاف لها، والذي يتم بموجب معايير وضوابط محددة، وقد جاءت على النحو التالي:

يجب الأخذ في الاعتبار السعة الخاصة بالمحرك، حيث كل سيارة تزيد سعة محركها عن حد معين يجب سدادها رسوم استهلاك الوقود.

إلى جانب كفاءة استهلاك الوقود، حيث وفقًا لمعدل استهلاك السيارة للوقود يتم تحديد قيمة الوقود.

كيف يتم احتساب استهلاك الوقود؟

في البداية يجب تعبئة الخزان الخاص بالوقود بالكامل، قيادة السيارة لمدة 100 كم، يتم قسمه عدد اللترات التي تم أخذها لقطع مسافة محددة على تلك المسافة.

100 كيلو كم تستهلك بنزين؟

تستهلك السيارة ما لقطع مسافة 100 كيلومتر، ما يقارب الـ 10 لترات من البنزين

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