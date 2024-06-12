هي الاقذر في الكرة الارضية..يمنية تفتح النار على قناة "الجزيرة" ..والسبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - فتحت الناشطة اليمنية سامية الاغبري، مساء الإثنين، النار على قناة الجزيرة القطرية الإخوانية، واصفة إياها بالاقذر في الكرة الأرضية.

يأتي هجوم الاغبري الشديد على قناة الجزيرة الإخوانية، على خلفية قيام الأخيرة بتلميع جريمة اختطاف جماعة الحوثي للموظفين العاملين في المنظمات الدولية والاممية في العاصمة المحتلة صنعاء منذ يوم الخميس الماضي وبلغ عددهم أكثر من خمسين موظف.

وقالت سامية الاغبري في منشور رصده نافذة اليمن على حسابها الرسمي بموقع فيس بوك: كلما اقول القناة الفلانية هي الاقذر في الكرة الارضية تجي الجزيرة وتقول لااااااااا ، لا أحد ينافسني في القذارة والانحطاط الإعلامي". واضافت سامية الاغبري: "شعار الجزيرة: لسنا الوحيدون لكننا الاوسخ". و كانت مليشيا الحوثي الإرهابية، قد زعمت في وقت سابق من يوم الاثنين، انها ضبطت خلايا تجسس تم تجنيدها في اليمن منذ 15 عاماً ما يعني في العام 2009م. جاء ذلك على لسان المنتحل لنائب رئيس الوزراء لشؤون الامن والدفاع جلال الرويشان في إجتماع عقد اليوم في صنعاء لمناقشة الترتيبات الأخيرة لما أسموه "الإنتصار الأمني الكبير".

واهدى الرويشان ما وصفه بـ"الإنجاز" لزعيمهم عبدالملك الحوثي بزعم أنه نقلهم من الداخل إلى الإقليم إلى العالم.

ويتضمن الإعلان المرتقب جزء من الاعترافات والوثائق لأبرز العناصر الرئيسية للشبكة.

ويعتقد أن هذه الشبكة المزعومة مرتبطة بحملة الإعتقالات التي شنتها الجماعة الحوثية مؤخراً ضد موظفي المنظمات الدولية والسفارات والشركات الخاصة.

وقالت الناشطة سامية الاغبري في منشور آخر: "وأنا اشوف فيديو الاعترافات شعرت بالخوف وبالقهر في عيون المختطفين واحد منهم كان قده بايبكي".

وأكدت سامية الاغبري انها: "اعترافات يلاحظ الطفل انهم لقنوها لهم تلقين".

ووصفت ما حدث في صنعاء: "مهزلة ومسرحية حقيرة".

واضافت ساخرة: "تهم والله كلها هبلة ومن بين التهم السامجة قال لك سربوا ميزانية الدولة على اساس انها سر نووي".

واختتمت منشورها بالقول: "ياجماعة الطبخة رديئة اردأ من المتوقع".