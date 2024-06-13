تقتلك ببطئ ..عادة سيئة تسبب الموت المفاجئ أثناء النوم حتى لو كنت صغير السن ؟

الرياض - محمد الاطلسي - نشر الدكتور أمير زخاري استشاري أمراض النساء علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور قانون الثلاث دقائق ونصف الدقيقة وسبب للموت المفاجئ:

وقال زخاري في منشوره " إلى الناس الذين يستيقظون ليلاً للذهاب للحمام

كل فرد يجب أن يأخذ الحيطة بقانون الثلاث دقائق ونصف الدقيقة المهمة للحياة لأنها تخفض من حالات الوفاة الفجائية .

عادة ما نسمع بان شخصا وهو بصحة جيدة قد مات ليلاً.

السبب لذلك هو أنه عندما تستيقظ للذهاب للحمام دائماً يحدث في عجلة عندما نقوم بسرعة من السرير يكون الدماغ في حاجة لسريان الدم فيه.

في منتصف الليل عند الاستيقاظ للحمام هرمون التحكم في القلب يتغير لان النهوض بسرعة من السرير يكون الدماغ في امس الحاجة للدم.

في هذه الحالة ينصح بالتدريب على قانون ثلاثة دقائق ونصف الدقيقة لانه سبب للنجاة فعندما تستيقظ من النوم للذهاب للحمام : - 1 - لابد أن تظل مستلقياً على السرير لنصف دقيقة 2 - اجلس على السرير لمدة نصف دقيقة 3 - انزل رجليك من السرير وخليك جالساً على حافة السرير لمدة نصف دقيقة 4 - قف وابدأ التحرك 5 - ثم تذهب بعد ذلك للحمام.

بهذا الأسلوب يكون النجاة من الجلطة الدماغية لأنه يمكن حصولها بغض النظر عن العمر صغيراً كان او كبيراً.

وألا تنسي انك لا تشرب ماء الا بعد 3 ونصف دقيقه من ذلك لأن شرب الماء فور استيقاظك من النوم فهذه من مهلكات القلب فيجب أن تنتظر ثلاث دقائق من الاستيقاظ حتى يستقر قلبك ثم تشرب الماء.