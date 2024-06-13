لن تصدق !..التحديث الجديد لتطبيق واتساب سيصدم جميع المشتركين

الرياض - محمد الاطلسي - يستعد تطبيق “واتساب” لطرح تحديث جديد، سيمكن المستخدمين من معرفة أي من أصدقائهم كانوا فعالين على التطبيق “قبل قليل”.

ووفقا للاختبار التجريبي الذي نشر عنه موقع WABetaInfo، سيكشف التحديث من كان “متصل مؤخرا”، أو “أونلاين” بين قائمة الأشخاص المتاحين على واتساب لكل مستخدم.

وقد يمثل التحديث الجديد مشكلة لمن يحبون الخصوصية، ويفضلون عدم إظهار حالتهم على التطبيق.

وأشار موقع “ميترو”، أن الهدف هو التشجيع على بدء محادثات جديدة من خلال إظهار المستخدمين النشطين، لجميع من يحتفظون بأرقامهم، لتشجيع المستخدمين للدردشة مع أناس لم يتحدثوا معهم من قبل.

وستظهر للمستخدم قائمة “من كان متصل بالتطبيق مؤخرا”، من بين قائمة الاتصال الخاصة بالمستخدم.

وذكر الموقع إنه سيتم طرح التحديث الجديد من واتساب في الأسابيع المقبلة.

ومع ذلك، تجدر الإشارة إلى أن التحديث اختياري، ولا يُظهر كل الأشخاص المتصلين بالإنترنت في تلك اللحظة المحددة.

وقال موقع WABetaInfo إن التحديث سيظهر من كان نشطا مؤخرا على التطبيق “بشكل عام”، ولن يكون دقيقا بتحديد من “متصل الآن” بشكل دقيق.