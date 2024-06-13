كشف سبب إيقاف حجاج أصحاب هذه الجنسية في السعودية !..والمفاجأة كيف سيكون مصيرهم ؟

الرياض - محمد الاطلسي - أعنت الوزارة الداخلية في العراق عن اعتقال السلطات السعودية لأثنين من الحجاج العراقيين، حيث أوضح رئيس هيئة الحج والعمرة في العراق الشيخ سامي المسعودي خلال بيان رسمي بأن التوقيف قد جاء لاسباب مختلفة، مشيراً خلال بيانه أنه تم إيقاف 5 عراقيين.

في حين تم إطلاق سراح 3 منهم ولا يزال هنالك شخصين قيد الإيقاف، حيث أوضح سبب ايقافهم، وذلك أما بسبب سرعتهم الزائدة على الطريق البري، ومنهم بسبب الدخول واستخدام تأشيرة متعدد وليست مصرحة بالحج.

وزارة الداخلية السعودية..عقوبات مشددة تصل إلى 10.000 ريال سعودي

قامت وزارة الداخلية السعودية بتشديد الأنظمة على المخالفين لتعليمات الحج دون أخذ تصاريح وذلك بتطبيق 10.000 ريال سعودي ما يقارب 2600 دولار أمريكي، حيث سيتم ضبط كل من المواطنين والمقيمين والزوار داخل نطاق الحج دون أخذ تصاريح الحج.

في حين سيتم ترحيل المقيمين إلى بلدانهم في حال دخولهم إلى مكة دون أخذ تصاريح الحج، مع إضافة عقوبة المنع من دخول المملكة ورفع الغرامة في حال تكرار الفعل مرة أخرى.

أكد المسعودي خلال تصريحه بأن سبب إيقاف الحجاج العراقيين، كان بسبب ما نشروه على مواقع التواصل الاجتماعي وحملهم لشعارات سياسية ودينية، أما بالنسبة للشخصين الموقفين فسيتم تعين محامين مع القنصلية العراقية لمتابعة مستجدات الحادث.

في حين صرح المسعودي بإنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها إيقاف الحجاج العراقيين، وختم قائلاً " لن نتخلى عن دورنا مع الحجاج العراقيين وسنعمل على إطلاق سراحهم في أقرب فرصة ممكنة".

صرحت القوات الأمنية في السعودية أن قواتها الأمنية أبعدت أكثر من 300 ألف شخص قبل أسبوع من بدء مناسك الحج، حيث يعود سبب استبعادهم أنهم غير مسجلين لأداء الحج قبل أسبوع.

في حين أعلنت المملكة وفقاً للأرقام الرسمية عن وصول أكثر من 1.8 مليون حاج، كما تم استبعاد أكثر من 153.998 في الأيام الأخيرة، وذلك بسبب أنهم قدموا إلى مكة بتأشيرة سياحة بدلاً من تأشيرة الحج، كما أبعد السلطات أكثر من 171.587 مقيماً في السعودية، وذلك بسبب مخالفتهم لتصاريح الحج.