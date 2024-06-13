لن تتوقعها !..9 دول إسلامية خالفت السعودية في رؤية هلال ذي الحجة: العيد الاثنين 17 يونيو

الرياض - محمد الاطلسي - خالفت دول إسلامية، نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1445 هجرياً، التي أعلنتها المملكة العربية السعودية، ودار الإفتاء المصرية، أن اليوم الجمعة غرة شهر ذي الحجة، بعد ثبوت رؤية الهلال، الخميس، ليكون موعد وقفة عرفات يوم 15 يونيو 2024 و موعد عيد الأضحى 2024 سيكون الأحد 16 يونيو، وغرة شهر ذي الحجة اليوم الجمعة 7-6-2024.

رؤية هلال ذي الحجة 1445 هجريا

أعلنت سلطنة عمان، تعذر رؤية هلال ذي الحجة أمس الخميس 6 يونيو، واليوم الجمعة المتمم لشهر ذي القعدة ويكون يوم السبت 8 يونيو غرة شهر ذي الحجة، وبذلك يكون يوم الأحد 16 يونيو وقفة يوم عرفة والاثنين 17 يونيو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

المغرب يتحرى هلال ذي الحجة اليوم

وتتحرى المغرب رؤية هلال شهر ذي الحجة 1445 هجريا اليوم الجمعة 7 يونيو، وبذلك تكون وقفة عرفات في المغرب مخالفة للسعودية، إما الأحد 16 يونيو أو الاثنين 17 يونيو.

دول إسلامية تخالف السعودية

وتخالف 7 دول إسلامية السعودية في إعلان أول أيام ذو الحجة، وهي إندونيسيا وماليزيا وبروناي وبنجلاديش وباكستان وإيران وغانا، بسبب أن بداية شهر ذي القعدة في هذه الدول كانت 10 مايو، وهو ما خالف باقي الدول أيضًا، ولذلك فتتحرى رؤية الهلال بعد السعودية وباقي الدول بـ24 ساعة.

نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1445 هجريا

اتفقت الحسابات الفلكية مع نتيجة رؤية هلال ذي الحجة 1445 هجريا، التي أعلنتها دار الإفتاء المصرية، والمملكة العربية السعودية، معلنين ثبوت هلال ذي الحجة وأن وقفة عرفات يوم 15 يونيو 2024 وأن موعد عيد الأضحى 2024 سيكون الأحد 16 يونيو، وغرة شهر ذي الحجة اليوم الجمعة 7-6-2024.

موعد عيد الأضحى ووقفة عرفات فلكيا

أكدت الحسابات الفلكية، أن موعد عيد الأضحى 2024 فلكيا هو اليوم العاشر من ذي الحجة، الأحد 16 يونيو 2024، حيث توافق غرة شهر ذي الحجة، يوم الجمعة 7 يونيو المقبل.

وهلال شهر ذي الحجة سيولد مباشرة الساعة 2:39 ظهراً بتوقيت القاهرة المحلي بعد حدوث الاقتران يوم الخميس 29 من ذي القعدة 1445 هجرية الموافق 6 يونيو 2024، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 11 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم ( يوم الرؤية)، وفي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (12) - 20 دقيقة.

وفي العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (1 - 28 دقيقة)، فيما عدا كوالالمبور وجاكرتا حيث يغرب القمر فيهما قبل غروب الشمس بـ 9 و 14 دقيقة على الترتيب.

وعلى هذا تكون غرة شهر ذو الحجة 1445هـ فلكياً يوم الجمعة 2024/6/7م، وتكون وقفة عرفات لعام 1445 هـ فلكياً يوم السبت 2024/6/15م، ويكون عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ فلكياً يوم الأحد 2024/6/16م.

رؤية هلال شهرِ ذي الحجة

واستطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلال شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الخميس التاسع والعشرين من شهر ذي القعدة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا، الموافق السادس من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.

موعد عيد الأضحى في مصر والسعودية

وبناء على قرار المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية فقد تقرر لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة وقرار المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال شهر ذي الحجة لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا.

وأكدت دارُ الإفتاءِ المصريةُ، أن يومَ الجمعة الموافق السابع من شهر يونيو لعام ألفين وأربعة وعشرين ميلاديًّا هو أول أيام شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.

موعد صيام العشر الأوائل من ذي الحجة

العشر الأوائل من ذي الحجة 2024 تبدأ:

الجمعة 7 يونيو 2024 ويوافق 1 ذي الحجة 1445 هجريا السبت 8 يونيو 2024 ويوافق 2 ذي الحجة 1445 هجريا. الأحد 9 يونيو 2024 ويوافق 3 ذي الحجة 1445 هجريا. الإثنين 10 يونيو 2024 ويوافق 4 ذي الحجة 1445 هجريا. الثلاثاء 11 يونيو 2024 ويوافق 5 ذي الحجة 1445 هجريا. الأربعاء 12 يونيو 2024 ويوافق 6 ذي الحجة 1445 هجريا. الخميس 13 يونيو 2024 ويوافق 7 ذي الحجة 1445 هجريا. الجمعة 14 يونيو 2024 ويوافق 8 ذي الحجة 1445 فلكيا يوم التروية. السبت 15 يونيو 2024 ويوافق 9 ذي الحجة 1445 يوم وقفة عرفات.