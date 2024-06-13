شاب أفريقي يخدع مطعم فرنسي شهير ويتناول الطعام لمدة عام مجانًا بحيلة ذكية؟

الرياض - محمد الاطلسي - انتحل طالب جامعي من جنوب أفريقيا، شخصية مراقب جودة الطعام وتذوقه، ليتمكن من تناول الطعام لمدة عام مجانًا في العديد من سلسلة مطاعم كنتاكي، ولكن بعد الكشف عن هويته ألقت السلطات الجنوب أفريقية القبض على الشاب البالغ من العمر 27 عامًا.

وذكرت صحيفة “ويست فرانس” الفرنسية أن الشاب كان يدرس في جامعة كوازولو ناتال في جنوب أفريقيا وكان يكرر القصة نفسها في كل مطعم جديد كموظف موفد من الإدارة لمراقبة الجودة، وكان يقول لهم: “علينا أن نتجرأ ونحب تناول الطعام في مطعم كنتاكي”. وفي المقابل، كان الموظفون يأخذون كلامه على محمل الجد ويقدمون له الطعام.

وقال أحد موظفي المطعم للصحيفة في إكزوزار: “كنا نبذل قصارى جهدنا لعدم إغضابه، وكان الطالب دائما يرتدي ملابس جيدة، وفي المرات ذاتها مر بسيارة ليموزين”.

وأضاف: “عندما رأيناه يصل، بذلنا قصارى جهدنا، لعدم إزعاجه. كان ذا مصداقية كبيرة لأنه واثق بنفسه للغاية، فيهرع إلى المطبخ ويدقق في كل شيء ويدون ملاحظات ثم يطلب عينات عما يريده”.

ووفقا للصحيفة الفرنسية، فإنه في المرات ذاتها عرفه أحد موظفي المطعم وقام بالاستعلام عنه في الإدارة واتضح خداعه، وقام بإبلاغ الشرطة.