مستشار علاقات أسرية ونفسية سعودي يحذر من أفراط المرأة في حب زوجها.. لهذا السبب الصادم!

الرياض - محمد الاطلسي - أكد مستشار العلاقات الأسرية والنفسية الدكتور السعودي هشام العسلي، أن الحب الزائد من الزوجة لزوجها يحوله لرجل نرجسي.

وأشار العسلي، خلال لقاء على برنامج «سيدتي» المذاع على قناة «روتانا خليجية» الفضائية، إلى أن الرجل تحدث له تلك الحالة حال نال عطاء زائدًا من المرأة.

وأوضح العسلي أنه يجب التوازن في إبداء الحب إلى الرجل، منوها إلى أن تسلط الرجل أو المرأة تختلف وفق البيئة التي تربى فيها كل منهما.

ويقول خبراء علم النفس، إن الرجل يحب أن يتحكم كثيراً فى المرأة التى يرى أنها ضعيفة وهو كل شيء لها، لكنه فى النهاية يتركها. لذلك لا تهتمى كثيراً، أشعريه أن لديكِ حياة أخرى إجتماعية وأنه جزءاً منها وليس كلها فالرجل يعشق المطاردة

ويوصون أن تتبع المرأة معه سياسة التجاهل قليلاً، بمعنى أنه ليس بالضرورة الرد على الفور على اتصالته ورسائله، فأنتِ مشغولة ولديكِ أمور أخرى تقومى بها تماماً مثله.

ويذهب استشاريو العلاقات الزوجية إلى أن الاهتمام المفرط لأحد الزوجين بالطرف الآخر يمكن أن يكون مدمرا للعلاقة الزوجية، ذلك أن تخطي الزوجة لدور الحبيبة ولعبها دور الأم المعطاء يخنق الزوج ويقيد حريته. كما أن الاهتمام الزائد للزوج بزوجته والذي يصل حد التملك يشعرها بالتقييد، ما يؤدي إلى خلافات جذرية في العلاقة الزوجي