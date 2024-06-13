التحالف يرد عسكريا ويقصف هذه المحافظة اليمنية لأول مرة بغارات جوية عنيفة والخسائر كبيرة !!

الرياض - محمد الاطلسي - استهدفت مقاتلات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، فجر اليوم الخميس، محافظة خاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، لأول مرة منذ بداية تشكيل تحالف حارس الإزدهار.

واقرت وسائل الإعلام الرسمية التابعة لمليشيا الحوثي الإرهابية، بتعرض مواقعها لضربات جوية، أسفرت عن إصابة خمسة خبراء أجانب.

وقالت مليشيا الحوثي عبر وسائل الإعلام، أن ما أسمته الطيران الأمريكي البريطاني، شن في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، غارتين على محافظة ريمة.

واضافت أن الطيران الأمريكي البريطاني استهدف بغارتين إذاعة ريمة والمجمع الحكومي، مخلفا خمسة مصابين إصابة أحدهم بليغة.

وتعد هذه المرة الأولى التي يستهدف بها الطيران الأمريكي، مواقع المليشيات الحوثية في محافظة ريمة.

وتأتي هذه الغارات، كأول رد عسكري امريكي، لاستهداف مليشيا سفينة شحن يونانية جنوب البحر الأحمر، يوم الأربعاء، بزورق مفخخ قبل أن تستهدف بمقذوف جوي، وهو ما أصابها بأضرار وأخرجها عن سيطرة الطاقم، وفق مصادر غربية، حيث تسربت المياه إلى غرفة المحرك.

وتبنت مليشيا الحوثي في بيان مساء الأربعاء، عبر ناطقها العسكري المدعو يحيى سريع، عملية استهداف سفينة الشحن اليونانية، التي قالت إن إسمها "توتور"، في البحر الأحمر بزورق مسيّر وطائرات مسيّرة وصواريخ باليستية، مشيرة إلى أن الهجوم حقق إصابة بالغة بالسفينة المستهدفة وهي معرضة للغرق. حد زعمها.

وفي حين يعد هذا الهجوم هو الأول من نوعه الذي يُستخدم فيه زورق مفخخ لمهاجمة سفينة منذ بدء التصعيد، كان زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي قد هدد قبل أشهر باستخدام الزوارق المفخخة لاستهداف السفن في سياق مزاعمه مساندة الفلسطينيين في غزة.

وكانت القيادة المركزية الأمريكية، قد قالت في بيان، يوم الاربعاء، إن قواتها دمرت منصتي إطلاق صواريخ كروز مضادة للسفن في منطقة يسيطر عليها الحوثيون باليمن.

وأوضحت «سنتكوم» في بيان على منصة إكس: إنه «خلال الـ 24 ساعة الماضية نجحت قوات القيادة المركزية الأمريكية في تدمير قاذفتين من صواريخ كروز المضادة للسفن (ASCM) تابعتين للحوثيين في اليمن». وأضاف البيان أن «قاذفات الصواريخ شكلت تهديداً مباشراً للقوات والسفن الأمريكية وقوات التحالف التي تمر عبر المنطقة».

ونشرت القيادة المركزية بالجيش الأمريكي صوراً لحاملة الطائرات «يو إس إس دوايت دي أيزنهاور» في تشكيل مع قطع بحرية أخرى في البحر الأحمر، وذلك بعد أيام على زعم ميليشيا الحوثي في اليمن استهدافها.

الصور نشرتها القيادة المركزية الأمريكية على صفحتها بمنصة إكس قائلة بتعليق: «حاملة الطائرات الأمريكية يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (سي في إن 69) ومدمرة الصواريخ الموجهة آرلي بورك يو إس إس لابون (دي دي جي 58) ويو إس إس جرافلي (دي دي جي 107) وحاملة الطائرات الإيطالية كافور (سي في إتش 550) تبحر ضمن تشكيل في البحر الأحمر في 7 يونيو 2024».

وتابعت القيادة المركزية بتدوينتها: «يتم نشر مجموعة حاملة الطائرات ايزينهاور إلى منطقة عمليات الأسطول الخامس الأمريكي لدعم الاستقرار البحري والأمن في منطقة الشرق الأوسط».