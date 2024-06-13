إعلامي سعودي يشير إلى مسؤول في الدولة بانه الأمل الوحيد لليمن..المفاجأة من يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - أشار إعلامي سعودي إلى مسؤول في الحكومة الشرعية بانه الأمل الوحيد لليمن في اخراجه إلى بر الأمان عقب انقلاب دام أكثر من تسع سنوات في البلاد.

وجاء تعليق الإعلامي السعودي عبر منشور دونه على حسابه في منصة "إكس" تويتر سابقا.

وكتب مساعد رئيس تحرير صحيفة "عكاظ" السعودية الصحفي "عبدالله آل هتيلة" على صورة التقطت أثناء عودة الرئيس العليمي إلى العاصمة المؤقتة عدن بالقول: عاد أمل اليمن إلى عدن".

وعاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، امس الاثنين الى العاصمة المؤقتة عدن، بعد زيارة خارجية، اجرى خلالها مشاورات مع الاشقاء في المملكة العربية السعودية، والفاعلين الاقليميين والدوليين بشأن مستجدات الوضع اليمني والتطورات في المنطقة، وفرص احياء مسار السلام، والتخفيف من وطأة الاوضاع المعيشية التي فاقمتها الهجمات الارهابية للمليشيات الحوثية على المنشآت النفطية.