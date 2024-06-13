ماهو حكم تناول الطعام مع عاملة منزلية غير مسلمة في إناء واحد؟..شيخ سعودي يفجر مفاجأة

الرياض - محمد الاطلسي - أفتى الشيخ سعد بن ناصر الشثري، عضو هيئة كبار العلماء، بجواز تناول الطعام مع عاملة غير مسلمة في إناء واحد. وفي إطار برنامج “يستفتونك” على قناة الرسالة، أوضح الشيخ الشثري أنه لا يوجد حرج على المسلم في هذا الأمر، شريطة أن يكون الطعام حلالًا وأن لا تتضمن الطريقة التي يتم فيها إعداد وتقديم الطعام أي مخالفات للشرع.

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وأكد الشيخ الشثري أن العلاقات بين المسلمين وغير المسلمين يجب أن تقوم على التعاون والتسامح، مشيرًا إلى أن اختلاف الدين لا يجب أن يكون عائقًا لتبادل الطعام بين المسلمين وغير المسلمين.