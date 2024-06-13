الرئيس العليمي يزف مفاجأة غير متوقعة ستسعد اليمنيين هذه اللحظة

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، الخميس، وصول دفعة جديدة من الدعم السعودي للبنك المركزي اليمني، في ظل انهيار متسارع لقيمة العملة الوطنية أمام العملات الأجنبية.

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وقال العليمي في تغريدات على منصة إكس، بأن المملكة العربية السعودية كانت "عند وعدها، وموعدها بإيداع دفعة جديدة من منحتها السخية للموازنة العامة التي سيكون لها أبلغ الأثر في استمرار وفاء الدولة بالتزاماتها الحتمية وفي المقدمة دفع مرتبات الموظفين، ومواجهة الاحتياجات الخدمية، والإنسانية المتزايدة".

وفي ذات السياق، قال رئيس الحكومة أحمد بن مبارك في تغريدة على منصة إكس كل الشكر والتقدير للأشقاء في المملكة العربية السعودية على الدعم السخي للموازنة العامة ومنحة شراء المشتقات النفطية".

وأضاف بأن "هذا الدعم سيمكن الحكومة اليمنية من دفع مرتبات موظفي الدولة وتحسين خدمات الكهرباء وايقاف التدهور في أسعار العملة، كما سيمكنها من المضي بإصرار في برنامج الإصلاح المالي والإداري".

ولم يعرف ما إذا كان الدعم المعلن هل هو ضمن الدفع السابقة للمنحة الأخيرة المقدمة من السعودية للبنك، أم منحة دعم جديد للبنك المركزي.