عادة سيئة ستفقدك بصرك وتسبب جلطة قاتلة وعليك أن تتوقف عنها فورا؟

الرياض - محمد الاطلسي - حذر طبيب في مقطع فيديو متداول من محاولة إزالة الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب بمنطقة مثلث الخطر بالوجه .

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قال الطبيب : انتبه من نتف الشعر داخل الأنف أو العبث بالحبوب والجروح في منطقة مثلث الخطر بالوجه ، والتي تمتد من أعلى الأنف إلى زوايا الفم.

وتابع: فمنطقة مثلث الخطر هذه الأوردة فيها مرتبط مباشرة بالدماغ . مٌشيرا إلى أن أي إلتهاب هنا قد يٌسبب نزيف أو تخثر في الدم ، ولا سمح الله قد يٌصيبك بتجلطات أو فقد للبصر .