السعودية : أرخص سيارة كورية هيونداي سوناتا 2024 تنافس تويوتا كورولا و لكزس بأداء رياضي متطور

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة hyundai سوناتا 2024 تعتبر من سيارات السيدان الأفضل التي انتجتها الشركة الكورية حيث خضعت هذه السيارة لعدد من التحسينات على مر السنين.

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كما ان شكل الخارجي للسيارة والداخلي أنيق ومجهز بأحدث التقنيات وسوف نعرفكم اليوم عن أنظمة الأمان والصوت والمميزات و نظام المحرك.

أنظمه الامان hyundai سوناتا

نظام التحكم في الثبات ESC.

نظام المساعدة في تجنب الاصطدامات الأمامية FCA.

نظام المساعدة في البقاء في المسار LKA.

نظام تحذير الخروج عن المسار LDWS.

نظام المساعدة في الحفاظ على المسار LFA.

نظام تحذير الاصطدام الخلفي RCCW.

نظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA.

نظام الرؤية المحيطية SVM.

نظام المساعدة في ركن السيارة SPAS.

نظام تثبيت السرعة يساعد هذا النظام على الحفاظ على سرعة السيارة ثابتة على الطرق السريعة SCC.



تقنية Clari-Fi التي تعمل على تحسين جودة الصوت الرقمي

نظام صوتي عالي الجودة من نوع Bose يتكون من 12 مكبر صوت.



عجلات قياس 19 بوصة.

نظام إضاءة أمامية LED ثنائية الشعاع.

نظام إضاءة نهارية LED.

نظام تثبيت السرعة المتكيف مع نظام الكبح التلقائي.

نظام التحكم في المناخ الأوتوماتيكي ثلاثي المناطق.

نظام تنبيه النقطة العمياء.

شاشة عرض رقمية مقاس 12.3 بوصة

نظام معلومات ترفيهي مقاس 10.25 بوصة متوافق مع Apple Car Play و Android Auto



نظام المحرك hyundai سوناتا

المحرك الأول تعتمد على محرك 2.5 لتر رباعي الأسطوانات يولد قوة 191 حصانا وعزم دوران 181 رطل ويتصل هذا المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات. المحرك الثاني محرك هجين سعة 2.0 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 152 حصانا وعزم دوران 188 نيوتن متر. اقتصادية في استهلاك الوقود حيث تستهلك 25 ميلا لكل غالون في المدينة و34 ميلا لكل غالون على الطريق السريع. إنها قادرة على التسارع من صفر إلى ستون ميلا في الساعة في 7.5 ثانية.

وتتوفر سيارة هيونداي سوناتا 2024 في السوق السعودي بسعر يبدأ من 103،385 ريال سعودي