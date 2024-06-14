تحققت نبوءة ليلى عبد اللطيف ..شيرين عبدالوهاب بفستان الزفاف قريباً يشعل مواقع الإتصال الاجتماعي؟!

الرياض - محمد الاطلسي - أثار خبر خطوبة المطربة شيرين عبدالوهاب جدلا كبيرا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف منصاتها.

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حيث تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي الخبر مشيرين أن العريس رجل أعمال شهير من خارج الوسط الفني، وهو ما أكده المطرب حسام حبيب، بعدما وجه لـ شيرين التهنئة بالخطوبة.

خطوبة شيرين عبدالوهاب

وهنأ حسام حبيب شيرين عبد الوهاب، عبر "ET بالعربي"، في رسالة صوتية: "ألف ألف مبروك، وبتمنالك أحلى حاجة فى الدنيا، وسعادة وأنا بجد سعيد، عشان العشرة والصداقة اللي بينا، وهي دي اللي بتدوم، وتفضل كدا أحلى حاجة فى الدنيا".

ماذا قال حسام حبيب عن خطيب شيرين عبدالوهاب؟

كما قرر حسام حبيب عمل أغنية خاصة لشيرين عبد الوهاب وخطيبها، بألبومه الجديد، المقرر طرحه الأيام المقبلة، معللًا السبب: "خطيبها رجل محترم جدا جدا، وبحترمه جدا".

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هل تنبأت ليلى عبد اللطيف بخطوبة شيرين عبدالوهاب؟

في يناير 2024، العرافة اللبنانية، ليلى عبد اللطيف، كشفت عن توقعات جديدة للمطربة شيرين عبد الوهاب، خلال ظهورها ببرنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب.

وجه عمرو أديب سؤالًا لـ ليلى عبد اللطيف: "شايفة أي حاجة لـ شيرين عبد الوهاب؟".

لترد ليلى عبد اللطيف، قائلة: "دي حبيبة قلبي شيرين، هتستقر عاطفيًا، وستعود شيرين اللى احنا بنعرفها أول ما ابتدت"، مؤكدة أن "شيرين عبد الوهاب هتتغير".

حفل شيرين عبد الوهاب بدبي

تشارك شيرين عبدالوهاب المطرب حسين الجسمى في حفلاً غنائيًا بدبى يوم 21 يونيو الحالى، ضمن حفلات عيد الأضحى المبارك، ووضعت الشركة المنظمة لحفل شيرين عبدالوهاب فى دبى يوم 21 يونيو، عددًا من الشروط، حيث يسمح فقط بحضور الحفل لمن هم فوق العامين، فيما بمنع دخول الرضع، كما لا يمكن للحاضرين الخروج من الحفل وإعادة الدخول مجددًا بمجرد الدخول للمرة الأولى والتحقق من التذكرة.

أغنية شيرين عبدالوهاب

وفى سياق متصل انتهت النجمة شيرين عبد الوهاب من تسجيل أغنية جديدة درامية سوف تطرحها خلال الأيام المقبلة، والأغنية الجديدة تعاونت فيها مع نفس فريق أغنية "الدهب" بعد تحقيقها أعلى معدلات النجاح، وهم الشاعر تامر حسين والملحن مدين والموزع الموسيقى تومة، وحققت مشاهدات بأغنية الدهب تجاوزت 3 ملايين مشاهدة منذ طرحها، على موقع الفيديوهات "يوتيوب".