تفاصيل أعلان عاجل من المبعوث الاممي سيفاجئ الشعب اليمني

الرياض - محمد الاطلسي - أطلق المبعوث الأممي إلى اليمن، الخميس، 13 حزيران، 2024، تحذيرا من تبعات التصعيد الاقتصادي في اليمن.

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وفي التفاصيل، توقع هانس جرودنبرغ تداعيات كارثية مع استمرار التصعيد ضد القطاع المصرفي، مشيرا إلى أنه قد يؤثر على واردات اليمن من السلع الغذائية.

كما اعتبر المبعوث الأممي الإجراءات الأخيرة لمركزي عدن باللعبة ذات المحصلة الصفرية ، مشيرا إلى أن تلقي بأولويات الشعب اليمني بعيدا وتحاول تعزيز مواقفها على حسابه.

ودعا المبعوث الأممي إلى عقد محادثات سريعة لوقف التصعيد الجديد ضد القطاع المصرفي.

يشار إلى أن حكومة التحالف بعدن كانت قد اتخذت مؤخرا سلسلة قرارات تصعيدية ضد البنوك العاملة شمال اليمن ابرزها وقف التعامل مع البنوك وصولا إلى قرارها سحب العملة القديمة.