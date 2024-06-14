لم تكن متوقعة! ..أمريكا تفاجئ إسرائيل بمعلومات جديدة حول وضع السنوار في غزة

الرياض - محمد الاطلسي - أفصحت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن تفاصيل جديدة حول وضع القيادي الميداني لكتائب القسام، يحي السنوار.

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يأتي ذلك بالتزامن مع مساعي للسير بصفقة لوقف الحرب على غزة وسط محاولة الاحتلال التهرب من استحقاقات وقف اطلاق دائم للنار وانسحاب شامل من القطاع.

وفي التفاصيل، نقلت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية عن عشو كبير في إدارة بايدن قوله إن تقديرات الاستخبارات الامريكية تؤكد قدرة حماس على الصمود امام الضغوط الإسرائيلية إضافة إلى نجاح قائدها الميداني بإدارة المفاوضات من موقع قوة.

هذا وكانت وسائل اعلام أمريكية نشرت تقارير سربتها الاستخبارات الامريكية وزعمت انها من اتصالات السينوار بقادة حماس في الخارج.

ومن بين التسريبات تلك التي تتحدث عن انزعاج السينوار عقب تلقيه معلومات باسر نساء وأطفال خلال عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر ورفضه ذلك.

وإلى الآن، لم تتضح دوافع الحملة الامريكية الجديدة وما اذا كانت محاولة لإقناع الاحتلال بهزيمته في غزة أم لدفعه للقبول بشرط المقاومة وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب شامل، لكن تزامنها مع اعلان رد المقاومة الفلسطينية تشير إلى ادراك أمريكا بان الاحتلال في موقع ضعف حاليا وعليه قبول شروط المقاومة بغزة.