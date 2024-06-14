تعليق ناري من طارق صالح على فتح طريق تعز الحوبان بعد حصار 9 سنوات ..اتفرج ماقال

الرياض - محمد الاطلسي - قال العميد طارق محمد صالح في تعليق على فتح الطرق كما عملنا في المقاومة الوطنية على مدار عامين لكسر الحصار الغاشم الذي فرضته الجماعة الحوثية الايرانية طيلة تسع سنوات على ملايين المدنيين في محافظة تعز عبر انشاء طريق "الكدحة-البيرين" فإننا نقف مباركين وداعمين لأي خطوة لتخفيف معاناة ابناء هذه المدينة.

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ودعا المليشيات الايرانية لتنفيذ كافة التزاماتها التي نص عليها اتفاق السويد بإنهاء الحصار بشكل كلي عن تعز، وفتح طريق "حيس الجراحي".