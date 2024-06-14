الحكومة اليمنية تصدر قرار عاجل فاجئ جميع المواطنيين ..تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - الزمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، بقرار ملزم لجميع موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها، صدر بالتزامن مع قرار مماثل صادر عن حكومة جماعة الحوثي ، بشأن اجازة عيد الاضحى لهذا العام.

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واختلفت الحكومة الشرعية، مع حكومة الحوثيين الانقلابية، هذا العام، في اعلان موعد بدء وانتهاء الاجازة الرسمية المقررة لموظفي الدولة بمناسبة عيد الاضحى، بفارق يومين على بدء الاجازة، وتوافق في تاريخ انتهاء ايام الاجازة (يوم السبت 22 يونيو المقبل).

وفقا لتعميم صادر عن وزير الخدمة المدنية والتأمينات في العاصمة المؤقتة عدن، عبد الناصر أحمد الوالي، حمل رقم (11) لسنة 2024م، فإن إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1445هـ، ستبدأ يوم السبت 9 ذو الحجة (14 يونيو) وتنتهي السبت 16 ذو الحجة (22 يونيو).

موضحا أن "هذا التعميم جاء استنادًا إلى قانون رقم (2) لسنة 2000م بشأن تحديد الإجازات والعطلات الرسمية واستنادًا إلى القرار الجمهوري رقم (19) لسنة 1991م بشأن اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والتأمينات والقرارات والتعاميم الصادرة بهذا الشأن".

وقال: إن إجازة عيد الأضحى المبارك "تبدأ يوم 9 ذو الحجة (السبت 15 يونيو) وتنتهي يوم 13 ذو الحجة (الاربعاء 19 يونيو)، ويلحق يوم الخميس تاريخ 14 ذو الحجة (20 يونيو) بالإجازة، تعويضا عن يوم السبت (يوم عرفة)". الموافق 9 ذو الحجة (15 يونيو).

مضيفا: "حيث أن نهاية الإجازة تتصل بيومي الراحة الأسبوعية (الخميس 14 ذو الحجة الموافق 20 يونيو والجمعة 15 ذو الحجة الموافق 21 يونيو)، لذلك سيكون الدوام يوم الأحد تاريخ 17 ذو الحجة 1445هـ الموافق 23 يونيو 2024م". حسب نص التعميم.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخدمة المدنية والتأمينات في حكومة الحوثيين والمؤتمر الشعبي غير المعترف بها، أن اجازة عيد الاضحى للعام 1445 هــ تبدأ من يوم السبت المقبل التاسع من ذي الحجة 1445هـ الموافق 15 يونيو 2024م" دون ان تعلن موعد انتهائها.

يشار إلى أن عيد الاضحى للعام 1445 هجرية، يحل في ظل ارتفاع عدد اليمنيين الذي جرى تفويجهم الى الاراضي المقدسة لأداء مناسك الحج، الى قرابة 25 الف حاج وحاجة، بينهم نحو 9 آلاف حاج وحاجة جرى تفويجهم عبر مطار صنعاء الدولي لأول مرة منذ بدء الحرب.