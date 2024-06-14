الريال اليمني يفاحئ الجميع هذه اللحظه بسعر جديد غير متوقع امام العملات الاجنبية..آخر تحديث

الرياض - محمد الاطلسي - سجل الريال اليمني تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية، مساء اليوم الجمعة الموافق 14 يونيو 2024، في أسواق الصرف بالعاصمة عدن والمحافظات المحررة، بالمقارنة مع أسعار الأمس بعد إنهيار سجله في الأيام الماضية.

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وحسب مصادر مصرفية فإن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني مساء اليوم الجمعة، هي على النحو التالي:-

الدولار الأمريكي 1794ريال يمني للشراء 1806ريال يمني للبيع

الريال السعودي 471ريال يمني للشراء 473ريال يمني للبيع

وبهذا يكون الريال اليمني قد سجل تحسن طفيف مقابل العملات الأجنبية مساء اليوم الجمعة بواقع 2ريال يمني في صرف السعودي بالمقارنة مع أسعار مساء أمس الخميس.