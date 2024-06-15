اشتري سيارة تويوتا لاندكروزر برادو 2022 جديدة في السعودية وغيرها لفترة محدودة و بـ 700 ريال فقط

الرياض - محمد الاطلسي - بسبب ما تمثله السيارات من أهمية في حياتنا اليومية والتي نعتمد عليها في كثير من الأمور اليومية كالتنقل والشحن الأغراض وغيرها فأصبح هناك الكثير من العروض التي تجعل الكثير يتمكنون من شراء السيارات بالتقسيط سواء كانت حديثة مثل عروض رمضان للسيارات بمختلف أنواعها الحديثة بالتقسيط او بأسعار مخفضة رائعه.

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و هناك شركات وعالامات تجارية محددة تقوم بعمل عروض على السيارات وتتوفر هذه العروض لدي الوكلاء مثل عروض ام جي السعودية التي تتيح لك فرصة أمتلاك سيارة أم جي المفضلة لديك بأبسط وأسهل وأرخص الطرق في أن واحد.

في هذا المقال وكما سبق وقدمنا لكم عروض تقسيط سيارات اقساط 500 ريال سنقدم لكم عروض سيارات اقساط 700 في السعودية وأهم مميزات هذه السيارات موضحين إن كانت حديثة أو مستعملة.

إكتشف أفضل كود خصم سيارة علي السيارات المستعملة والجديدة في السعودية

تقوم العديد من الشركات بعمل عروض تقسيط علي سيارات مستعملة لكن بحالة جيدة ليستفيد منها أكبر قدر ممكن من الجماهير ومن ضمن سيارات اقساط 700 يمكنك أن تجد سيارات هيونداي اكسنت أو سيارات أم جي 5 بأسعار بسيطة وبقسط شهر أقل من 1000 ريال سعودي بل يصل إلي 700 ريال سعودي ومن أمثلة ذلك:

هي سيارة سيدان معروفة تتمتع بأداء جيد ومحرك 4 سلندر 1600 سي سي بقوة 123 حصان وناقل حركة 6 سرعات أوتوماتيك مزودة بـ15 مكبر صوت مختلفين أما حالة السيارة فهي مستعملة إستعمال بسيط ونظيف حيث قطعت مسافة ما بين 10000 إلي 20000 كم فقط بقسط شهري يبدأ من 713 ريال سعودي والسيارة في منطقة الرياض.

هي سيارة سيدان من الفئة الفل كامل فتأتي بواي فاي ونظام مراقبة الننقطة العمياء ووسائل الأمان والوسائد الهوائية وحالة السيارة مستعملة إستعمال بسيط ونظيف حيث قطعت مسافة ما بين 10000 إلي 20000 كم فقط بقسط شهري قد يبلغ 894 ريال سعودي والسيارة في منطقة ينبوع وتأتي مزودة بمحرك 4 سلندر 1500 سي سي بقوة 120 حصان وعزم دوران 150 نيوتن متر.

هذة كانت من ضمن عروض سيارات اقساط 700 في السعودية لكن يوجد المزيد من العروض بعض منها قد يزيد سعره وبعض منها قد يقل حسب نوع السياراة وحالتها وهل هي جديدة أم مستعملة.

سيارة 700 ريال تقسيط بدون فوائد

يعد أفضل عرض من عروض سيارات اقساط 700 هو العرض التالي الذي قامت شركة عبد اللطيف جميل بإطلاقه وهي الوكيل المعتمد لتويوتا في السعودية والمعروفه بعروضها الرائعه سواء كانت تقسيط أو بيع بسعر مخفض من خلال عروض عبداللطيف جميل للسيارات وهذا العرض كان علي سيارات تويوتا برادو 2022.

هي سيارات من فئة SUV تتمتع بالقوة الكبيرة والمظهر العضلي الأنيق وتأتي مزودة بثلاث صفوف من المقاعد كما أنها تمتلك مقصورة فاخرة ومأمنه بأحدث الوسائل والوسائد الهوائية بالإضافة إلي التكنولوجيا الترفيهية مثل الشاشة الوسطية 9 بوصه وفتحة السقف البانوراما.

وأهم ما تتمتع به برادو 2022 هو محركاتها القويه حيث تأتي بثلاث نسخ من المحركات كالتالي: