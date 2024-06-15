بينها عربية..خبير الزلازل الهولندي يحذر من زلزال قوي ويحدد الموعد والمناطق المتأثرة

الرياض - محمد الاطلسي - كشف راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس، عن توقعاته بشأن احتمال حدوث نشاط زلزالي كبير في اليوم الخامس عشر أو السادس عشر من الشهر الجاري.

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وقال خلال تغريدة نشرها عبر حسابه على منصة إكس: " الفترة من 15 إلى 16 يونيو ربما تكون الأكثر أهمية، مع احتمال لنشاط زلزالي أكبر يتراوح بين 6 و7 درجات على مقياس ريختر".

ويحدد العالم الهولندي تنبؤاته في تركيا والشرق الأوسط وأفريقيا. ويقول إنه وبعد فترة طويلة تم رصد حالات طبيعية غير مألوفة في هذه المناطق.. موضحا "بالنظر إلى حجم الشذوذ، أتوقع حدوث زلزال بقوة 6 درجات

وأضاف، تركيا وسوريا ولبنان جزء من المنطقة المحفوفة بالمخاطر، ولكن أيضًا شرق إفريقيا ويمكن أن يكون هناك أيضًا نشاط زلزالي بقوة 7 درجات.

وتابع، تركيا وسوريا ولبنان، وخاصة تركيا، هي المنطقة الأكثر نشاطًا زلزاليًا.