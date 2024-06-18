الآن في السعودية .. تويوتا كراون سيجنيا 2025 أرخص سيارة فارهة تنافس جي إم سي يوكن 2025

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الرياض - محمد الاطلسي - سيارة تويوتا كراون سيجنيا 2025 انطقلت في الولايات المتحدة، وذلك بتصميم ملفت للنظر ومحرك واحد قوي الأداء لكافة الفئات، والكشف عن أسعارها ومميزاتها الرئيسية.
فئات ومواصفات تويوتا كراون سيجنيا 2025 في السوق الأمريكي
سوف تتوفر السيارة بفئتين، الأولى فئة كراون سيجنيا XLE بسعر أمريكي 45,000 دولار – 169,000 ريال قبل الضرائب، بداخلية جلدية فاخرة وباب خلفي كهربائي يمكن فتحه بدون استخدام اليدين، وشاشة لمسية 12.3 إنش لنظام المعلومات الترفيهية والمزيد.
فئة تويوتا كراون سيجنيا Limited الرائدة في المجال ستتميز بالتالي:
- جنوط 21 إنش
- مصابيح أمامية LED
- سقف شمسي بانورامي زجاجي
- نظام سمعي JBL بـ 11 مكبر صوت
- كاميرا رؤية خلفية رقمية
- مساحات زجاج أمامي حساسة للأمطار
- مرايا جانبية كهربائية يمكن طيها بضغطة زر
- مساعد تغيير حارة الطريق
- حساسات ركن أمامية وخلفية، والمزيد.
المحرك
كما ذكرنا بالأعلى، ستتوفر تويوتا كراون سيجنيا 2025 بمحرك واحد ، 2.5 لتر هجين بقوة 240 حصان، مقترن بناقل حركة سي في تي ونظام دفع كلي.