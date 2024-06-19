تعليق غير متوقع من مصر على مشاركة ممثل مصري في مسلسل إسرائيلي

الرياض - محمد الاطلسي - علق نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي على مشاركة الممثل مايكل إسكندر في تقديم دور البطولة في المسلسل الإسرائيلي بيت داود بمشاركة العديد من النجوم الإسرائيليين.

وقال أشرف زكي لموقع "القاهرة 24"، إن مايكل إسكندر غير مقيد بنقابة المهن التمثيلية وغير تابع لها وبالتالي ليس للنقابة موقفا تجاهه.

وكانت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، قد كشفت أن الممثل المصري مايكل إسكندر، سيلعب دور البطولة في المسلسل الإسرائيلي "بيت داود" الذي سيعرض قريبا على إحدى المنصات الرقمية الأمريكية.

وقالت الصحيفة إن إسكندر، سيقوم بدور النبي داود، إلى جانب عدد من الممثلين العرب الإسرائيليين وهم علي سليمان وأشرف برهوم، اللذان سيلعبان على التوالي دور الملك شاول ودوغ، كما ستلعب يالي توبول مرجاليت، حفيدة حاييم توبول، دور البطولة في المسلسل وستلعب دور ميراف، إحدى بنات شاؤول.

وسيلعب الممثل المصري مايكل إسكندر دور الملك داود في مسلسل بيت داود الذي ستنتجه أمازون. وأدت دور أخينوعم الإسرائيلية، إحدى زوجات داود، الممثلة الإسرائيلية أييليت زورير.