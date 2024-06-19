إياك أن تفعل هذا الشيء أثناء استحمامك مهما كنت مضطرا .. البعض فقد بصره بسببها والبعض الآخر فقد حياته

الرياض - محمد الاطلسي - هل تعلم بأن عادات الإستحمام الخاطئة قد تتسبب بفقدان نظرك حيث كشفت تينا باتيل خبيرة ومختصة العيون أن عادات الاستحمام السيئة خطرة للغاية وذلك لأنها تسبب التهاب القرنية الشوكميبي.

واوضحت الخبيرة بأن من يرتدون العدسات اللاصقة أثناء الاستحمام فهم يعرضون أنفسهم للإصابة بالتهاب القرنية الشوكميبي.

ماذا نعني بالتهاب القرنية الشوكميبي؟ التهاب القرنية الشوكميبي هو حالة مؤلمة جداً وخطرة تصيب القرنية. والشوكميبة (Acanthamoeba)، هي جنس من الطلائعيات تتبع فصيلة الشوكمبيات من رتبة الأميبيات الوسطية. وهي أميبا طبيعية في المياه في الطبيعة والمياه المعالجة وفي البرك والحمامات الدافئة والتربة وأحواض السباحة وأحواض الاستحمام الساخنة والساونا.

وأوضحت مختصة العيون: “عندما نصاب بالشوكميبة فإنها لا تسبب أي ضرر. ومع ذلك، عندما تصيب الأميبا القرنية، فإن هذا يؤدي إلى التهاب القرنية الشوكميبي”. وأضافت باتيل: “مع أنها عدوى نادرة، إلا أنها أكثر شيوعاً بين مستخدمي العدسات اللاصقة. ويمكن أن تكون لها مضاعفات خطرة على المرضى، ما يؤدي إلى إعاقة بصرية أو فقدان دائم للبصر.

وفي الحالات الشديدة قد يكون من الضروري زرع القرنية”. وقد يكون من الصعب اكتشاف التهاب القرنية الشوكميبي في البدء لأن الأعراض تشبه إلى حد كبير التهابات العين الشائعة الأخرى، وغالباً ما يمكن تشخيصها خطأ.

وتشمل بعض الأعراض الشائعة ما يلي: – احمرار العيون. – زيادة الحساسية للضوء. – ألم شديد في العين. – رؤية مشوشة. – الشعور المستمر بوجود شيء في العين.