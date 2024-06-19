هذه النوع من الشجر الموجود داخل غرفتك سبب رئيس لغزو الفئران وبق الفراش لمنزلك..تخلصي منها فورًا

الرياض - محمد الاطلسي - يمكن أن تكون مشكلة وجود الفئران في البيت هي المشكلة الاصعب على الإطلاق وذلك لصعوبة طرده من المنزل فهو يتكاثر بسرعة ويفسد كل ما أمامه من طعام وأثاث فهي من القوارض التخريبية والتي تقوم كل ما أمامها لهذا يجب التخلص منه في أسرع والان سنقدم لكم قائمة بالاأسباب التي تجذب الفئران لمنزلك .

وهي كالأتي :-

1. مشكلات الصرف الصحي.

يمكن أن يكون أحد الأسباب المحتملة لوجود الفئران في المنزل، وجود مشكلات في شبكة الصرف الصحي، ما يسهل على الفئران مهمة الوصول إلى مصادر الغذاء والماء، ويساعدها على دخول منزلك عن طريق البالوعة، إذ تعيش الفئران بشكل عام في مساحات غير صحية، مثل الأماكن التي توجد بها القمامة في المنزل، هذه القوارض عادة ما تغزو أي منزل بحثا عن الطعام الوفير والمكان الآمن لها.

2. عدم نظافة محيط المنزل. الفئران تسعى باستمرار للحصول على المأوى الذي يمكن أن يكون بمثابة موقع تعشيش لها ولصغارها، ففي خارج المنزل، قد تكون أكوام القمامة موقع تعشيش آمن للفئران، وبعد الوصول له تخطط للدخول إلى المنزل، كما أن الأثاث القديم والسيارات المتهالكة قد تكون بمثابة مأوى محتمل لها، فهي أيضاً جاذبة للقوارض، وإذا كانت هناك أشجار كثيفة بالقرب من منزلك، فإن الفئران قد تسعى للحصول على مأوى في هذه المناطق أيضاً.

3. وجود شقوق أو فجوات في نوافذ المنزل. يمكن أن تعيش الفئران في الشقوق غير المغلقة أو في الثقوب الصغيرة، ويمكنها أيضاً الدخول إلى المنزل من خلال مساحات صغيرة مثل عشرة سنتيمترات، ونظراً لأن الفئران يمكن أن تعيش في المساحات الصغيرة، فإن أي فجوات في النوافذ أو السقوف أو خطوط السباكة أو خطوط الغاز أو خطوط الصرف الصحي تجعل منزلك عرضة للغزو، بالإضافة إلى أن الفئران أيضاً قادرة على قضم الخشب، لذلك فإن المنازل ذات الطراز القديم كأرضيات الباركيه الخشبي أو الديكورات الخشبية قد تكون أكثر عرضة لوجود الفئران من المنازل الأحدث.

4. البحث عن الطعام والمأوى. تدخل الفئران المنازل بحثاً عن الطعام والمأوى، والبحث عن مكان دافئ للعيش هو غريزة طبيعية، والفئران تأكل جميع أنواع الطعام مثل اللحوم والخضار والحليب والصابون والجلود والفراء، وهذا ما يفسر أن أول شيء يجذب الفئران إلى المنزل هو صناديق القمامة، إذا لم تكن مغطاة جيداً، وإذا كان لديك أي طعام غير مغطى في منزلك، أو أكياس أغذية الحيوانات الأليفة، فإن الفئران ستشمها وتتناولها. 5. طعام الحيوانات الأليفة وشرابها. إذا كانت الفئران تنجذب إلى جميع أنواع الطعام، فهذا يعني أنها تنجذب أيضاً إلى طعام حيواناتك الأليفة كالكلاب والقطط وكذلك أوعية المياه الخاصة بها. 6. النباتات في الأماكن المغلقة. وجود النباتات في الأماكن المغلقة والأشجار المنزلية جاذبة للفئران، فبعض الفئران تبحث عن النباتات الكبيرة ذات الأوعية الضخمة، لأنها ملجأ آمن لها.