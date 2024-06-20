أغرب قصة زواج تشهدها السعودية.. رجل أعمال يتزوج بسيدة مطلقة وبعد اسبوع فقط كانت المفاجأة !!

الرياض - محمد الاطلسي - قامت "أم أحمد"، وسيطة زواج في المملكة العربية السعودية برواية أغرب القصص للزواجات التي توسطت بها لهن للزواج

حيث كشف في برنامج "سيدتي" على قناة "روتانا خليجية"، إن العريس كان رجل أعمال، وكانت العروس موظفة مطلقة ولديها 4 عيال.

وبينت أن الطلب الوحيد الذي طلبه العريس هو أن والدته لا تعرف بالزواج وطلب الزيجة في أٍسرع وقت، مضيفة: كان بارا بوالدته ولا يريد أن يغضبها.

وأضافت: تحدثت مع العروس لكنها عبرت عن تخوفها من أن يتم تطليقها مرة أخرى، متابعة: قلت لها تزوجتِ ابن عمك وأنجبت منه 4 وطلقك.. إذا الله كاتبلك هتعيشي معه هتعيشي واستخيري وتوكلي على الله.

تابعت: تمت الزيجة بالفعل وأخذها زوجها على مصر لقضاء شهر العسل، وبعد أسبوع اتصلت العروس علي وقالت "إلحقيني يا أم أحمد أمه عرفت أنه تزوج وطلب مني العودة للسعودية سريعا وهنا شعرت السيدة بأنها ستُطلق للمرة الثانية".