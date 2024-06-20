ما علاقة ذلك بالحمل؟! ..لماذا نهانا الرسول وحذر جميع المسلمين من شرب الماء بعد الجماع مباشرة !

الرياض - محمد الاطلسي - يلجئ الكثير من الأزواج إلى شرب الماء بعد الانتهاء من العلاقة الزوجية، وتعتبر هذة العادة شائعة بين النساء أكثر من الرجال، نظراً للجهد الكبير الذي يبذله الجسم أثناء الجماع. ومع شيوع هذة العادة، انتشرت العديد من الشائعات التي تقول بأن الرسول صلى الله عليه وسلم حرم شرب الماء بعد الجماع، بالإضافة إلى شائعة آخرى تزعم أن شرب الماء بعد الجماع يؤثر على الحمل والانجاب.

وفي هذة المقالة سنعمل على توضيح تلك الشائعات والكشف عن حقيقتها. - هل نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن شرب الماء بعد العلاقة قالت بعض المدونات الالكترونية، وقنوات اليوتيوب، إن الرسول صلى الله عليه وسلم، نهى عن شرب الماء مباشرة بعد الجماع، ورغم أنه لم يرد حديث صحيح في ذلك، إلى أن تلك الإشاعة نسبت لكتاب الطب النبوي الذي الفه ابن القيم الجوزي.

لكن أياً من ذلك لم يذكر أيضاً في كتاب الطبي النبوي، وقد أكتفى مؤلفه ابن القيم الجوزي، بذكر هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الجماع، وذلك في الصفحة (194)، فصل الجماع والباه. وقال ابن القيم إن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدية في الجماع أكمل هدي، يحفض به الصحة، وتتم فيه اللذة وسرور النفس، ويحصله به مقاصده التي وضع لأجلها وهي :

1- حفظ النسل، ودوام النوع الإنساني إلى أن تتكامل العدة التي قدر الله بروزها إلى هذا العالم.

2- إخراج الماء الذي يضر احتباسه واحتقانه بجملة البدن.

3- قضاء الوطر، ونيل اللذة، والتمتع بالنعمة.

علاقة شرب الماء بالحمل والانجاب : تشير الدّراسات في هذا السّياق، إلى أنّ شرب الماء يخفّف من نسبة شعوركِ ببعض الأعراض المزعجة بعد العلاقة الحميمة ومن بينها الصّداع الحاد وجفاف الجسم، وذلك بالإضافة إلى فوائده الكثيرة. ولم تذكر أي من الدراسات في هذا الجانب، بأن شرب الماء بعد العلاقة الزّوجيّة يؤثّر بأيّ شكلٍ من الأشكال على احتمال نجاح الحمل أو فشله.

فوائد شرب الماء بعد العلاقة الحميمة :

أشارت دراسة عمليّة أُجريت في اسكتلندا إلى انّ شرب الماء بعد ممارسة العلاقة الحميمة له الكثير من الفوائد على صحّة الزّوجين. وكشفت انّ 40 في المئة من الأزواج الذين لا يتناولون كميّةً كافيةً من الماء بعد العلاقة الزّوجيّة، يُصابون بالصّداع والفتور، وإذا تكرّر هذا الأمر قد يصابون بالجفاف.

لذلك، فإنّ شرب الماء بعد العلاقة الحميمة يخفّف من نسبة معاناتكما من أعراضٍ عدّة خلال هذه الفترة ومن بينها الصّداع الحادّ وجفاف الجسم. ترجع الدّراسة السّبب إلى انّه عند ممارسة العلاقة الحميمة، يعاني الفرد من التّعرق بسبب زيادة حرارة الجسم. لذلك، من الطّبيعي اللجوء في هذه الحالة إلى شرب الماء للتّعويض عن كلّ ما خسره الجسم جرّاء هذه الممارسة.