لأول مرة ..خصم خيالي من سعر سيارة جيب تويوتا برادو 2023 الجديدة ..تعرف على سعرها الآن

الرياض - محمد الاطلسي - سيارة جيب تويوتا لاندكروزر برادو اس يو في 2023 هي سيارة عائلية من الطراز الرفيع مصنعة من قبل الشركة اليابانية ع كي تتناسب مع العائلات كبيرة العدد أو محبي المناورة على الطرق السريعة، كما تتضمن الكثير من مواصفات الأمان التي تجعلها الخيار الأول لدى كثير من عشاق التميز والفخامة، فتابعونا في السطور التالية لمعرفة المزيد من التفاصيل حول تلك السيارة.

مواصفات تويوتا برادو 2023

أما عن مواصفات سيارة جيب برادو اس يو في 2023 فهي كالآتي:-

تأتي السيارة بعدة محركات، الأول يعتمد على 4 اسطوانات سعة 2.7 لتر يأتي بقوة 164 حصان وعزم دوران يصل إلى 246 نيوتن لكل متر ويصل استهلاك الوقود إلى 10.6 كم لكل لتر.



أما عن المحرك الآخر فهو سداسي الاسطوانات سعة 4.0 لتر بقوة 271 حصان وعزم دوران 381 نيوتن لكل متر، مع استهلاك وقود يصل إلى 10.1 كم لكل لتر.



تعتمد السيارة على تصميم خارجي جذاب يمنحها مظهر أكثر قوة وجرأة، كما تمتاز بشبكة أمامية مطلية بالكروم مدون عليها شعار الشركة بخط عريض، بل وتمتاز بعدد من المنحنيات الجانبية جعلتها أكثر انسيابية.



أما عن المرايات فهي تعمل بالكهرباء كما يتوافر كاميرا خلفية ومصابيح LED مدمجة في السيارة بطريقة مميزة بالإضافة إلى مصطبة عريضة أسفل الأبواب تساعد على صعود السيارة مع حوامل علوية.

تويوتا برادو 2023 من الداخل

بالنسبة إلى مواصفات سيارة جيب برادو اس يو في 2023 من الداخل فهي تشمل الآتي:-

السيارة مزودة بـ 7 مقاعد يتم التحكم بها كهربائياً مع إمكانية طيّ المقاعد الخلفية؛ لمزيد من الرحابة الداخلية، كما يتوافر بها شاشة عرض حجم 9 بوصة ونظام Apple CarPlay كذلك Android Auto.

تضمنت السيارة 7 وسائد هوائية مع فرامل مانعة للانغلاق ABS بالإضافة إلى حسّاسات أمامية وخلفية لسهولة ركن السيارة مع نظام مضاد للسرقة.

تعتمد على نظام الأمان للتنبؤ بالصدمات PCS مع أنظمة التحكم بالتوازن VSC كذلك التعليق الديناميكي الحركي الإلكتروني أو ما يُعرف بـ KDSS، ولمزيد من الحماية والأمان فإن السيارة تعتمد على نظام LDA الذي يساعد على التنبيه عند مغادرة المسار.

تمتلك السيارة شاشة منفصلة لكل مقعد يمكن توصيلها بالهاتف مع توافر سماعات ستيريو عالية النقاء موزعة في السيارة بالكامل.

تويوتا برادو 2023 سعر

أما عن سعر سيارة جيب برادو اس يو في 2023 فنجده كالآتي:-

يختلف سعر السيارة في السعودية بحسب الفئة فنجد مثلاً برادو TXL 1 تبدأ من 165.300 ريال بينما برادو ستاندر تبدأ من 180.895 ريال.



متى يتغير شكل تويوتا البرادو الجديد؟

صرحت شركة تويوتا اليابانية إنها تنوي الإعلان عن شكل سيارة برادو الجديدة خلال الأسابيع القادمة، حيث تأتي بتصميم مختلف كلياً عن التصميمات السابقة بحيث يصبح أكثر جاذبية واناقة.

كم لتر خزان البرادو الكبير؟

تمتاز سيارة برادو بتواجد خزان وقود كبير للغاية يصل إلى 87 لتر؛ وبالتالي يمكنها من استيعاب كمية كبيرة من الوقود تناسب السير لمسافات طويلة.

هل البرادو اقتصادي؟

بالطبع تعتبر سيارة البرادو اقتصادية للغاية حيث يصل معدل استهلاك الوقود بها 10.6 كيلومتر لكل لتر؛ وبالتالي تنافس مثيلاتها من سيارات الاس يو ڤي العائلية الأخرى من حيث استهلاك الوقود.

جيب برادو اس يو في 2023 تعتبر واحدة من أفضل سيارات الدفع الرباعي التي أنتجتها شركة تويوتا العالمية حيث تمتاز بالسرعة الفائقة والثبات على المرتفعات كذلك الرحابة الداخلية.