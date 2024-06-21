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راصد الزلازل الهولندي يفجع اليمنيين ويكشف عن زلزال وشيك سيضرب هذه المناطق في اليمن

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الرياض - محمد الاطلسي - راصد الزلازل الهولندي يكشف عن زلزال وشيك سيضرب هذه الدول ومنها اليمن وسيضرب هذه المناطق في اليمن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أكد راصد الزلازل الهولندي فرانك هوغربيتس قرب حدوث زلزال قرب ثلاث دول عربية بينها اليمن إلى جانب إيران وتركيا.

 

 

وفي التفاصيل، قال هوغربيتس عبر حسابه على منصة “إكس”، اليوم الخميس “يبدو أن حالات الطقس غير المألوفة لا تزال مستمرة على هذا الجانب من الكوكب”في إشارة إلى منطقة الشرق الأوسط   وأرفق ذلك بخريطة نشرتها الهيئة البحثية التي يرأسها SSGEOS توضح منطقة الشرق الأوسط.

 

 

 

وقد حددت تنبؤات راصد الزلازل المناطق المتوقع حدوث زلزال فيها وهي اليمن في خليج عدن وشمالاً جهة العراق وتركيا وسوريا وإيران.

 

 

يشار إلى أن توقعات راصد الزلازل الهولندي تحقق في أكثر البلدان التي أشار إليها.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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