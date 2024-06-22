بالإسم والصورة .. وفاة ممثل شهير بعد معاناة مع المرض

الرياض - محمد الاطلسي - رحل عن عالمنا مساء يوم الخميس، الفنان العالمي الكندي الأصل دونالد ساذرلاند بعد معاناة مع المرض، عن عمر يناهز 88 عاما، في مدينة ميامي الأمريكية، حسبما أكد ممثلوه.

وفي حسابه على منصة "إكس"، ذكر الممثل كيفر ساذرلاند نبأ وفاة والده، وكتب: "بقلب مثقل، أقول لكم أن والدي، دونالد ساذرلاند، قد توفي..أنا شخصيا أعتقد أنه أحد أهم الممثلين في تاريخ السينما.. لم يخف أبدا من أي دور، سواء كان جيدا أو سيئا أو قبيحا..لقد أحب ما عمل وعمل ما أحب، ولا يمكن لأحد أن يطلب أكثر من ذلك. .عاش حياته بشكل جيد".

دونالد ساذرلاند، الذي امتدت مسيرته التمثيلية لمدة ستة عقود وتضمنت بطولة أفلام نالت استحسانا كبيرا مثل "Don’t Look Now" و"M*A*S*H" و"The Hunger Games"، ممثل غزير الإنتاج، ظهر في أكثر من 190 فيلمًا وبرنامجًا تلفزيونيا.

جسد ساذرلاند جاذبية غير متوقعة حيث خدمته براعته في سلسلة من الأفلام الكلاسيكية في السبعينيات، وتطورت تدريجيا إلى وقار مخضرم في المراحل الأخيرة من حياته المهنية.

لم يفز دونالد ساذرلاند بجائزة كبرى عن أي من أدواره السينمائية (ولم يتم ترشيحه مطلقا لجائزة الأوسكار التقليدية)، لكنه فاز بجائزتي غولدن غلوب لأفضل ممثل مساعد عن الأفلام التليفزيونية "Citizen X" (في عام 1996) و"Path to War" (في عام 2003)، وفي عام 2017 حصل ساذرلاند على جائزة الأوسكار الفخرية.

إولد ساذرلاند في كندا عام 1935، ودرس الهندسة والدراما في جامعة تورنتو، واختار الانتقال إلى لندن عام 1957 للانضمام إلى فصل التمثيل في أكاديمية لندن للموسيقى والفنون المسرحية (لامدا).

ولعب دور البطولة في فيلم وثائقي أمريكي يتبع عرض الطريق المناهض لحرب فيتنام لعام 1971، في حين أظهرت وثائق رفعت عنها السرية أن ساذرلاند، وهو ناشط صريح مناهض للحرب، كان على "قائمة المراقبة" التابعة لوكالة الأمن القومي بين عامي 1971 و1973.

وشرع ساذرلاند بعد ذلك في مجموعة متنوعة من الأدوار عندما وصل إلى مكانة الأدوار الأساسية، ولعب دور البطولة في فيلم "كازانوفا" للمخرج فيديريكو فيليني.

في عام 2012، أدى دوره كرئيس شرير في فيلم The Hunger" Games". ومؤخرا، كان له دور متكرر في المسلسل التلفزيوني Lawmen" Bass Reeves".

في عام 2017، حصل ساذرلاند على جائزة الأوسكار الفخرية، ومع ذلك غالبا ما يُستشهد به كواحد من أعظم الممثلين الذين لم يحصلوا على ترشيح لجائزة الأوسكار على الإطلاق.