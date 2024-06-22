تغريدة نارية من خبير عسكري سعودي اثارت جدلاً واسع عن تشكيل حكومة جديدة في اليمن..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - أثارت تغريدة لخبير عسكري سعودي على منصة "إكس" جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعلانه عن ما وصفه بـ"الخبر الحصري" باستبعاد الحوثيين من المشاركة في الحكومة اليمنية المقبلة.

واشار الخبير العسكري السعودي، أحمد الفيفي، عبر تدوينته الى تشكيل حكومة إنقاذ وطني سيتم خلالها استبعاد الحوثيين من أي مشاركة فيها.

وقال الفيفي في تغريدته: "عملوها الأبطال بعد سنين عجاف!! حكومة إنقاذ وطني تستبعد ملالي اليمن من أي مشاركة!!".

وأشار الفيفي إلى أن هذا الإنجاز جاء بعد سنوات طويلة من الصراع والمعاناة التي عاشها الشعب اليمني، حيث تمكنت حكومة الإنقاذ الوطني من تحقيق نقلة نوعية في مسار الأزمة اليمنية من خلال اتخاذ هذا القرار الجريء.

وأضاف الفيفي أن هذه الخطوة تعكس إصرار الحكومة الجديدة على بدء مرحلة جديدة تتسم بالاستقرار والتنمية بعيداً عن التأثيرات السلبية التي فرضها الحوثيون على الساحة السياسية والعسكرية في البلاد.

وقد لاقت تدوينة الفيفي تفاعلاً واسعاً من قبل المستخدمين، حيث اعتبرها البعض نقطة تحول مهمة في مسار الأزمة اليمنية، بينما رأى آخرون أنها خطوة نحو تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

تأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به اليمن، حيث تشهد البلاد تحركات دبلوماسية مكثفة ومفاوضات لإيجاد حل سياسي ينهي الصراع المستمر منذ سنوات.

ويتطلع المجتمع الدولي إلى أن يسهم هذا التوجه الجديد لحكومة الإنقاذ الوطني في تحقيق انفراج حقيقي على الأرض، وفتح صفحة جديدة من الاستقرار والبناء في اليمن.