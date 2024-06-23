اليمن : الحكومة تزف بشرى سارة هي الأول من نوعها

الرياض - محمد الاطلسي - زفت الحكومة المعترف بها دوليا،يوم الجمعة، بشرى سارة لأبناء محافظة تعز، بشأن فتح طرق جديدة في المحافظة.

و أكد رئيس اللجنة الحكومية الخاصة بفتح طرقات تعز، عبد الكريم شيبان، على الجهود الحثيثة الجارية لفتح خطوط جديدة للتخفيف من معاناة السكان في المدينة المحاصرة منذ تسع سنوات من قبل مليشيا الحوثي.

وأشار شيبان إلى أن اللجنة تعمل حالياً بالتنسيق مع سلطة الحوبان لفتح خطين جديدين، هما: خط مفرق الذكرة - شارع الستين - مفرق العدين - سوق الرمدة - عصيفرة.خط مفرق الذكرة - خط الستين - مفرق شرعب - مصنع السمن والصابون - المطار القديم - بير باشا - المدينة.

وذكر شيبان أن هذين الخطين سيسهمان في تخفيف ازدحام المركبات على الطرقات الحالية، كما سيتيحان للمواطنين التنقل بشكل أسهل وآمن.