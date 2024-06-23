اليمن : البنك المركزي يفاجئ الجميع بقرار عاجل غير متوقع !

الرياض - محمد الاطلسي - وجه البنك المركزي اليمني، الجهات الحكومية المعنية، بمنع خروج أي عملات أجنبية من المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، وذلك بعد أيام من فتح بعض الطرقات بين المحافظات.

وكشفت وثيقة صادرة عن مركز القيادة والسيطرة بمحور تعز العسكري، التابع لقوات الجيش اليمني، تعليمات إلى قادة الوحدات العسكرية ومدراء الأجهزة الأمنية تقضي بتنفيذ قرارات وتوجيهات البنك المركزي في عدن بشأن دخول وخروج العملة المحلية والعملات الأجنبية من وإلى محافظات الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية.

وتضمنت التعليمات المنع الكلي لخروج العملات الأجنبية (الدولار والريال السعودي واليورو) من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الإرهابية.

كما تضمنت منع دخول العملة المحلية القديمة إلى المناطق المحررة، والسماح بخروجها إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي.

كما تسمح التعليمات بدخول وخروج العملة الجديدة في الاتجاهين، على ألا يتجاوز المبلغ 200 ألف ريال.

وشددت التعليمات على ضبط كل من يتعامل في صرف العملة القديمة بالمناطق المحررة مع العملة الجديدة، بخلاف قاعدة “الألف بألف”.

وتهدف القرارات الجديدة للبنك إلى الحد من التلاعب بالعملة ومنع تهريب العملة الصعبة إلى مناطق سيطرة الحوثيين، وذلك ضمن حزمة من الإجراءات كان البنك قد اتخذها خلال الأسابيع الماضية.

وقبيل عيد الأضحى المبارك، تم فتح طريق (مأرب ـ البيضاء)، و(الحوبان ـ تعز) وتم العبور من وإلى المناطق المحررة عبر تلك الطرقات.