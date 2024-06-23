هل تريد ان تختبر ذكائك ؟.. دراسة تقول أن 1% فقط من الناس يمكنهم رؤية قطة ثانية في هذه الصورة..اتفرج

الرياض - محمد الاطلسي - الألغاز والفوازير الرياضية وكذلك الأحاجي والألغاز البصرية لها فائدة كبيرة لتنشيط العقل والفكر بالإضافة بالطبع لكونها مسلية وممتعة، كما أنه وفقاً لدراسات فإن قدرة الفرد على استخدام دماغه لحل المشكلات المعقدة وهذه الألغاز يجعل معدل ذكاءه أو حاصل ذكائه ( IQ) يرتفع، ومن ضمن الألغاز البصرية هي التي يكون الحل اكتشاف شيئ في الصورة أو البحث عن الاختلافات، كما توجد الغاز يرغب الناس في حلها ليحددوا ما تنقلة الصورة حيث تشحذ عقولهم، وسنعطيكم اليوم لغز بصري شيق لنرى عزيزي القارئ إن كنت ستعرف الحل أم لا. الوهم البصري في الصورة

حسب دراسة قد أجريت أنه يوجد فقط 1% من الناس من يستطيعون رؤية القطة المخفية في هذه الصورة حيث ينجح عقلهم في تطوير تصور مختلف عن كل زاوية من الصور عند النظر إليها أو الأشياء، توجد قطة خفية في هذه الصورة،حيث توجد عائلة جالسة معا بينما توجد قطة أو اثنتين معهم في تلك الغرفة وتوجد في تلك الصورة حيل بصرية فهل أنت من ال 1% من الناس الذين سيكتشفون الأمر.

حل اللغز البصري في خلال الخمس ثواني الأولى سنجد أن فقط 2% من الأشخاص يستطيعون التعرف على القطة الأولى التي تجلس على قدم السيدة في الصورة، ولكن الجزء الأصعب هو العثور على القطة الثانية وعند التدقيق سوف نجد أنها موجودة تحت قدم الرجل الذي يقرأ الجريدة وهي سوداء اللون، والآن كم قطة استطعت أن ترى في الصورة وفي كم ثانية؟