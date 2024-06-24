بالإسم والصورة ..رحيل فنان كوميدي يمني والحزن يعم الوسط الفني !

الرياض - محمد الاطلسي - رحل يوم الأحد، الفنان الكوميدي زكي سويد، المشهور باسم "زكو"، في مدينة المكلا بمحافظة حضرموت، وذلك بعد صراع طويل مع مرض السرطان.

والفنان الراحل زكي سويد، كان عضو بارز في فرقة "البندر" الفنية، و أسهم بموهبته في إثراء الساحة الفنية الكوميدية وأدخل البهجة إلى قلوب جمهوره.

وكان زكي سويد، الذي عرفه الجمهور بحضوره القوي وروحه المرحة، له بصمة مميزة في مجال التمثيل الكوميدي، و قدم العديد من الأعمال التي لاقت إعجاباً كبيراً من قبل الجماهير والنقاد على حد سواء.

وتمتد مسيرته الفنية لسنوات عديدة، شارك خلالها في العديد من العروض المسرحية والأفلام التي تركت أثراً لا يُنسى في ذاكرة المشاهدين.

و اقيمت الصلاة على جثمان الفقيد بعد صلاة العشاء في مسجد الروضة، ووارى الثرى في مقبرة يعقوب.