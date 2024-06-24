لأول مرة : دولة عظمى تصدر قرار عاجل فاجئ جماعة الحوثي !

الرياض - محمد الاطلسي - تستعد الحكومة الكندية لإضافة جماعة الحوثي إلى قائمتها للتنظيمات الإرهابية، تبعًا لتقارير صحفية؛ يأتي هذا الإجراء في أعقاب تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، ويُعتبر ردًا على الهجمات البحرية والاعتقالات التي طالت العاملين في المجال الإنساني.

وزير الأمن العام الكندي، دومينيك لوبلان، أعلن عن القرار في مؤتمر صحفي، مشيرًا إلى الضغوطات من جمعية ضحايا الطائرة الأوكرانية والمعارضة الإيرانية في كندا، ودعم حزب المحافظين؛ كما أقر البرلمان الكندي مشروع قانون "توماج"، الذي يفرض عقوبات على 31 قاضيًا ومدعيًا عامًا ومحققًا إيرانيًا، متهمين بالمشاركة في قمع المواطنين والمتظاهرين، ويحظر عليهم الإقامة أو السفر إلى كندا.

هذه الخطوات تُظهر التزام كندا بمكافحة الإرهاب ودعم حقوق الإنسان.